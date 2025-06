FIA asepresidendiks sai Malcolm Wilson

Wilsoni kandidatuuri esitas FIA president Mohammed Ben Sulayem selle aasta alguses ning FIA liikmesklubid kiitsid selle ametlikult heaks sel neljapäeval. See amet asetab briti ühele kõrgeimale ametikohale ülemaailmses motospordi juhtimises.

Wilson on olnud WRC-sarjas tiimi juhtfiguur enam kui 25 aastat. Tema ettevõte M-Sport on juhtinud Fordi tipptasemel ralliprogrammi alates 1997. aastast, võites kolm tootjate tiitlit (2006, 2007, 2017) ning kaks järjestikust sõitjate ja kaardilugejate tiitlit koos Sébastien Ogier' ja Julien Ingrassiaga aastatel 2017 ja 2018.

"Mul on hea meel vastu võtta FIA spordi asepresidendi roll," ütles Wilson. "Samal ajal kui föderatsioon jätkab oma missiooni edendada motospordi ja arendada rohujuuretasandi algatusi, ootan põnevusega, et saaksin aidata kujundada meie armastatud spordiala tulevikku ning teha presidendiga koostööd meistrivõistluste edasiarendamiseks ja tugevdamiseks," lisas ta.

FIA president Mohammed Ben Sulayem lisas: "Spordi asepresidendi roll on meie organisatsiooni jaoks väga oluline ning Malcolm Wilsonil on rikkalik kogemustepagas. Olles olnud üle 40 aasta kõrgeimal tasemel nii sõitja kui ka meeskondade partnerina, on tema teadmised FIA-le ja meie liikmesorganisatsioonidele hindamatud."

"Mul on hea meel tervitada Malcolmi föderatsioonis ning ootan temaga koostööd, et motosporti igal tasandil arendada," lisas ta.