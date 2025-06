Sardiinia ralli teine katse osutus Fordide jaoks katastroofiliseks

Telti - Calangianus - Berchidda oli WRC arvestuses kavas esmakordselt. Mõõduvõtu lõpetas esikohal Ott Tänak (Hyundai), kes kerkis võimsa katsevõiduga üldarvestuses teiseks.

M-Sport Fordi jaoks osutus katse aga tõeliseks katastroofiks, kui lausa kolm autot said tõsiselt viga. Gregoire Munster sõitis esmalt autoga vastu rajapiiret ning lõhkus auto tagumise parema külje niivõrd raskelt ära, et vedrustus ja amort olid silmnähtavalt kahjustatud.

Luksemburgi mees kihutas pärast katse lõppu minema ning proovis veel autot kolmandaks katseks korda saada, kuid mõne aja pärast kinnitati, et ta peab katkestama.

Katsel sõitis teelt välja ka Josh McErlean, kes lõpetas autoga kraavis. Kõige koledamalt läks aga lätlasel Martinš Sesksil, kes läks kiirel rajasektsioonil hüppesse, aga sai maandudes raja ääres piisavalt suure põrke ning tema auto rullus katusele. Juht ja kaardilugeja Renars Francis viga ei saanud, aga selle autoga jätkamine enam võimalik ei olnud.

See tähendab, et M-Sport Fordi esisõitjana jätkab 61-aastane Jourdan Serderidis. Kreeka vanameister teeb kaasa omaenda raha eest ja tema kõrgesse mängu ei sekku.

