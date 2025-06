Ott Tänak oli testikatsel üheksas

Esimesel läbimisel said eestlased aja 1.45,7 ja teisel 1.45,2. Mulluselt võitjalt uuriti esimese läbimise järel, kas eelmiste aastate edu annab talle enesekindlust juurde. "Minevik on minevik. See ei loe praegu midagi. Uus ralli, seega kõik algab uuesti," vastas Tänak.

Testikatse tulemuste tabelis hõivasid Toyota sõitjad lausa neli kõrgemat positsiooni: parim oli Sebastien Ogier (1.43,1), kellele järgnesid Takamoto Katsuta (1.43,8), Sami Pajari (1.43,8) ja Kalle Rovanperä (1.44,0).

Ogier stardib reedel kolmandana ehk erinevalt tiimikaaslasest Elfyn Evansist pole tal teepuhastamise rasket ülesannet. Minevikus on ta Sardiinia ralli neli korda võitnud, aga viimati 2021. aastal.

"Viimased kaks aastat oleme olnud võitmisele väga lähedal, aga mõlemal korral tabas meid ebaõnn," lausus prantslane. "Nii et ootame järgmine kord rohkem õnne."

Esineliku ja Tänaku vahele mahtusid aegade võrdluses veel Thierry Neuville (Hyundai; 1.44,0), Josh McErlean (M-Sport Ford; 1.44,0), Adrien Fourmaux (Hyundai; 1.45,1), Gregoire Munster (M-Sport Ford; 1.45,1).

Evans piirdus kümnenda ajaga (1.45,7) ja 11. oli Martinš Sesks (M-Sport Ford; 1.46,5).