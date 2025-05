Tänak: nautisin üle pika aja sõitmist väga

Teisest katsest alates rallit juhtinud Tänak võitis laupäeval kolm kiiruskatset järjest ja kasvatas edu endise meeskonnakaaslase Sebastien Ogier' ees 13,9 sekundile, aga päeva eelviimasel katsel purunes tal roolivõim ning eestlane alustab pühapäeva kolmandalt kohalt, Ogier'st 36,1 sekundi kaugusel.

"Sõitsin [ilma roolivõimuta] ilmselt 9-10 kilomeetrit. See juhtus väga järsku ja muidugi oli rajal pärast seda veel palju karmide tingimustega kohti. Ma ei suutnud enamat," tõdes Tänak võistluspäeva lõpus meediaga rääkides. Teisel kohal olevast Kalle Rovanperäst (Toyota) jääb Tänak 8,5 sekundi kaugusele.

"[Reedene võistluspäev] ei olnud nii hea, tänane esimene katse ka mitte, aga pärast seda suutsime midagi leida. Üle pika aja nautisin sõitmist väga, suutsin tempot kontrollida ja pidamist tunnetada. Väga suur ebaõnn, aga kui keegi on meile lähedal, peame võitlema."

Mitmed sõitjad, näiteks Rovanperä, on öelnud, et nad ei mäleta nii karmide tingimustega Portugali rallit. Tänak sellega nõus ei ole. "Keskmine katse oli karm, aga arvestades, et stardijoonel on 90 autot, on ülejäänud katsed olnud väga head. Teed püsivad minu arust suurepärases korras ning tingimused on väga head," lisas Tänak.