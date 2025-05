Tänak Sardiinia ralli eel: loodetavasti oleme kodutöö ära teinud

Tänak näitas Portugali rallil suurepärast tempot ning võitis esimeset 16-st kiiruskatsest seitse, kerkides sellega ralliliidriks. Paraku kaotas eestlane tuttaval 17. katsel roolivõimu, mis langetas ta Sebastien Ogier' (Toyota) järele teiseks. Eestlase auto tehti pühapäevaks korda ning tal õnnestus võtta maksimum, teenides ralli peale kokku 27 punkti.

Järgmisena ootab ees Sardiinia ralli, kus Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja on viimase kolme aasta jooksul kaks võitu võtnud. Mullu teeniti võit eriti dramaatiliselt, kui Sebastien Ogier viimasel katsel rehvi lõhki sõitis ja eestlased jäid lõpuks vaid 0,2 sekundiga peale. 2017. aastal teeniti võit ka M-Sport Fordi võistkonna eest.

"Sardiinia on järjekordne karm ralli. Esialgu paistab see sujuv ja liivane, aga teed lähevad kiirelt segaseks," ütles Tänak. "Järsku leiad teravaid kive ja see teeb elu raskeks nii auto kui rehvide jaoks. Sel aastal on seal mitu uut katset ja me teame, et seal on pidamist vähe."

Võrreldes Toyota masinatega on Hyundai sel hooajal näidanud märkimisväärset ebastabiilsust, kuid eestlase sõnul on vaja õige seadistus leida. "Teame, et meie autot ei ole kerge selliseks ralliks seadistada, aga oleme varasemalt Sardiinias hästi esinenud. Loodetavasti oleme kodutöö ära teinud ja saame algusest peale tempo kätte," lisas kolmekordne rallivõitja.

Hyundai tiimijuht Cyril Abiteboult ütles, et Portugali ralli oli võistkonna jaoks samm edasi. "Alustasime rallit hea tempoga, aga probleemid töökindlusega jätsid meid parema tulemuseta. Aga lähme sellegipoolest Sardiiniasse hea hooga, see on teine järjestikune kruusaralli ja me teame, kuidas siin võita. Vajame võistkonnana head tulemust ja tean, et meie ekipaažid on selleks valmis," sõnas Abiteboul.

Lisaks Tänakule ja Järveojale osalevad Sardiinia rallil veel kaks eestlaste ekipaaži: WRC2 arvestuses teevad kaasa nii Romet Jürgenson - Siim Oja (Ford) kui Robert Virves - Jakko Viilo (Škoda).

Sardiinia MM-ralli toimub 5.-8. juunini, testikatse peetakse neljapäeva pärastlõunal. Sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.