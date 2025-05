M-Sport ja Serderidis ulatasid Jürgensonile abikäe

25-aastane Jürgenson võistleb sel hooajal WRC2-sarjas ja ka Briti meistrivõistlustel, kuid nüüd avanes tal võimalus startida juuni lõpus toimuval Ieperi asfaldirallil, kus ta istub Ford Fiesta Rally2 auto rooli. Tegemist on Belgia meistrivõistluste neljanda etapiga.

"Mind on varem Ieperi rallile paar korda kutsutud, kuid seni ei ole õnnestunud sellest osa võtta. Olen väga õnnelik, et sain taas kutse ja nüüd oli võimalik sellele ka jah-sõna anda. Asfaldil võistlemine on minu jaoks väärt kogemus, sest Eestis sõidan peamiselt kruusal, seega tahaks selles kindlasti areneda," rääkis Jürgenson ralli kodulehel avaldatud intervjuus.

Jürgenson peab Belgias kohanema võõrkeeles suhtlemisega. "Esimest korda loetakse mulle legendi inglise keeles, nii et ka see on minu jaoks uus. Õnneks olen inglise keelega sina peal, sest olen teismelisena väga palju rallimänge mänginud," märkis ta.

2021. ja 2022. aastal MM-sarja kalendrisse kuulunud võistlusel loeb eestlasele kaarti belglane Diederik Pattyn.

"Mul on Ieperi rallil palju kogemusi, kuid Romet on esimene sõitja, kelle jaoks loen legendi inglise keeles," ütles Pattyn. "Kohalike partnerite, M-Spordi ja Jourdan Serderidise abiga suutsime Ieperis võistlemise reaalsuseks muuta. Varsti saan Rometiga kokku, et temaga lähemalt tutvuda. Ilmselgelt on tema peamiseks eesmärgiks omandada kogemusi asfaldil liigse pingeta."

Sel nädalal võistleb Jürgenson koos kaardilugeja Siim Ojaga Portugalis peetaval MM-sarja etapil. Eestlastest stardivad seal WRC2 arvestuses veel Robert Virves ja Georg Linnamäe.

Portugali MM-ralli algab neljapäeval, kui ennelõunal läbitakse testikatse ning hilisõhtul esimene kiiruskatse. Sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali otseblogi.