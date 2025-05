MM-sarja liider Evans: ettevalmistus Portugaliks ei ole olnud ideaalne

Tänavu hoiab nelja etapi järel liidrikohta Elfyn Evans (Toyota) ja tema edu teisel positsioonil oleva võistkonnakaaslase Kalle Rovanperä ees on üsna soliidsed 43 punkti.

"Pärast head hooaja algust alustame nüüd kruusarallide jada ning MM-sarja liidrina saab olema keeruline reedeti esimesena startida juhul, kui ilm on kuiv," lausus Portugali ralli eel Evans.

"Viimati testisin kruusal märgades oludes, nii et ettevalmistus ei ole olnud ideaalne, aga Keenias oli tunne hea ja isegi, kui eesootavad rallid on sellest üsna erinevad, siis ma olen kindel, et alustame neid tugevamast positsioonist kui eelmisel aastal."

"Portugalis on mõned suurepärased katsed, mida on tore sõita, nii et naudime neid ning isegi, kui teepuhastamine saab faktoriks, siis tahame seada eesmärgiks sõita tugevalt pühapäeval ja koguda nii palju punkte kui suudame," lisas kõmri.

Eelmise etapi Kanaaridel võitis Rovanperä ja kerkis nii MM-sarjas teiseks. Hooaja esimesel kolmel etapil polnud ta seejuures pjedestaalile jõudnud. "Pärast mõnda aega oli Kanaaride taas hea tunne võita," lausus kahekordne maailmameister.

"Nüüd siirdume tagasi kruusale, kus ma teen veel tööd selle nimel, et tunda end seal sama hästi kui asfaldil. Kruusal on alati kehvem pidamine ja sa libised enam ning erineva tasakaalu ja uute rehvide juures ootan sellegipoolest kena kohta."

"Koos meeskonnaga töötasime eelmisel nädalal testimisel kõvasti, loodame leida hea ja ühtlase tempo, et järgmistel rallidel punkte koguda," jätkas Rovanperä. "Portugali katsete iseloom on väga kena ja loodetavasti suudame seal sel aastal jälle kiired olla."

Portugali MM-ralli sõidetakse 15.-18. mail. ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis otseblogi vahendusel.