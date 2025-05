Hankook täiustas karmideks kruusarallideks rehvivalikut

Hankook sai sellest hooajast MM-sarja ametlikuks rehvitootjaks ning seni on tulemused head olnud, rehvilõhkemised ei ole sel hooajal kuigi paljusid rallisid mõjutanud.

MM-sarja hooaeg jätkub järgmise nädalavahetusel Portugalis, millele järgnevad aga karmid kruusarallid Sardiinias (5.-8. juuni) ning Kreekas (26.-29. juuni). Rehvitootja pakub neiks rallideks aga veelgi täiustatud rehve, mille juures on rõhk pandud just vastupidavusele ja mitte kiirusele.

"Järgmisest rallist pakume Rally1 klassis uusi kruusarehve. Oleme seda juba hooaja algusest saati planeerinud, ootame elevusega, kuidas läheb," sõnas Hankooki pressiesindaja Steven Cho. "Oleme muutnud rehvide mustrit, need peaksid olema veelgi robustsemad rehvid, kui meil seni olnud on. Ootame Sardiinias ja Kreekas väga karme tingimusi, palju keerulisemaid. Teeme väikesi muutusi, et rehve vastupidavamaks muuta."

Aprilli lõpus peeti esmakordselt MM-sarja kuulunud Kanaari saarte ralli, mis tähistas ühtlasi tänavuse hooaja esimest asfaldirallit. Toyotad domineerisid ning Kalle Rovanperä juhtis nende nelikvõitu, Hyundai tunnistas aga, et Hankooki asfaldirehvid ja auto ei läinud kokku.

"Üldiselt on rehvidega positiivne olnud. Peame neist paremini aru saama, me panime rehvidega Kanaari saartel veidi mööda, aga muidu on need täitsa head olnud. Meil pole liigselt probleeme olnud," sõnas Hyundai juht Adrien Fourmaux.

MM-sarja üldliider Elfyn Evans nentis, et Hankookidel on tulevateks asfaldirallideks aga veidi tööd vaja teha. "See jõudlus, mis meie autodel on, need rehvid ei toeta praegu autode kiirust. Rehvide juures on palju häid asju ja need on stabiilsed, ei kulu liiga kiiresti. Need annavad meile võimaluse igal rallil konkureerida," sõnas Evans. "Aga nende võimekus ei pruugi kattuda sellega, milleks autod võimelised on."

WRC hooaeg jätkub 15. mail Portugali ralliga, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali otseblogi.