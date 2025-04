Pacers lülitas Bucksi draamatilise mänguga konkurentsist, Celtics ka edasi

Pacersi ja Bucksi seeria viies mäng algas täielikult Milwaukee klubi juhtimisel, kes alustas kohtumist 13:0 spurdiga. Külaliste edu paisus avaveerandi lõpuks 17-punktiliseks ning teise veerandi algul ka 20 punkti peale, aga poolajaks jõudis Indiana kuue punkti kaugusele. Teisel poolajal heitlesid meeskonnad tasavägiselt ning kumbki eralduda ei suutnud.

Minut enne kohtumise lõppu viis Giannis Antetokounmpo Bucksi neljaga juhtima, aga Pacersi staar Tyrese Haliburton vastas isikliku neli-null spurdiga ja võitja selgus lisaajal. Bucksi tagamees Gary Trent Jr. läks seal hoogu ning tabas lausa neli kaugviset, kuid Pacers püsis kannul. Haliburton võttis lõpuks ühepunktilises kaotusseisus Antetokounmpo ette ja tabas korvi alt, andes Pacersile emotsionaalse 119:118 (13:30, 28:17, 34:28, 28:28, 16:15) võidu ning edasipääsu.

Haliburton skooris 26 punkti, jagas üheksa korvisöötu, haaras viis lauda, pani kolm kulpi ja tegi kolm vaheltlõiget. Antetokounmpo andis taas endast kõik, kuid 30 punktist, 20 lauapallist, 13 resultatiivsest söödust, kahest vaheltlõikest ja kahest blokist ei piisanud.

Idakonverentsi avaringi seeria oli algusest lõpuni pingeline ning mängijad läksid mitmel korral üksteisega jagelema. Nii ka otsustava kohtumise lõpus, kui Haliburtoni isa tuli võidu järel platsile Antetokounmpo ette juubeldama. Lõpuks läksid nad ka ninapidi kokku.

Antetokounmpo rääkis pärast mängu pressikonverentsil, et võitjatel võiks rohkem austust olla. "Paljud räägivad, et kui sa mängu võidad, on sul roheline tuli öelda mida iganes tahad. Ma ei nõustu. Ma olen tiitli võitnud, nad ei ole," ütles kreeklane. "Mingi fänn, vähemalt nii ma esialgu arvasin, kuid siis selgus, et see oli Tyrese'i isa. Ma armastan Tyrese'i, austan teda konkurendina."

Noorem Haliburton ütles seejärel, et ei nõustu oma isa käitumisega ja vabandas Kreeka tähe ees. Sama tegi ka vanem Haliburton, kes postitas vabanduse ühismeediasse.

Pacers kohtub teises ringis konverentsi esinumbri Cleveland Cavaliersiga, Bucksi tuleviku kohal kõigub aga mitu küsimärki. Klubi saatis sel hooajal Khris Middletoni vahetustehinguga Washingtoni, aga Kyle Kuzma ei aidanud Milwaukee'it edasi. Bucks on kulutanud palju ressursse meeskonna ehitamiseks, aga ei ole pärast 2021. aasta meistritiitlit kõrgesse heitlusesse tagasi jõudnud.

Ühe variandina on räägitud ka Antetokounmpost loobumisest, sest 30-aastane kreeklane oleks turul väga väärtuslik. Teda on seostatud varasemalt mitme suurlinna klubiga, sealhulgas New York Knicksi, Brooklyn Netsi ja loomulikult Los Angeles Lakersiga, aga kreeklane on alati Bucksile lojaalne olnud ning tema leping kehtib 2027/28 hooaja lõpuni.

Idakonverentsis selgus ka teine veerandfinalist, kui tiitlikaitsja Boston Celtics alistas viiendas mängus Orlando Magicu kodupubliku ees 120:89 (23:27, 24:22, 36:13, 37:27), teenides ühtlasi seerias neli-üks võidu. Celtics ootab oma vastast New York Knicksi ja Detroit Pistonsi seeriast.

Randmevigastusest taastuv Jayson Tatum viskas 35 punkti ja lisas kümme resultatiivset söötu ning kaheksa lauapalli, Jaylen Brown panustas 23 punktiga. Magicu pari oli 25 punkti visanud Franz Wagner, Paolo Banchero lisas 19 silma.

Teised tulemused:

Denver Nuggets - Los Angeles Clippers 131:115

Nuggets juhib seeriat kolm-kaks

New York Knicks - Detroit Pistons 103:106

Knicks juhib seeriat kolm-kaks