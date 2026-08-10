Suri NBA ajaloo teine võidukaim treener Don Nelson

"Pühapäeva hommikul lahkus meie armastatud abikaasa, isa, vanaisa ja vanavanaisa Don Nelson rahulikult siit ilmast, olles ümbritsetud oma armastavast perest," seisis perekonna avalduses.

"Viimase nädala jooksul ümbritsesid sõbrad ja lähedased teda armastusega, jagades temaga sõpruse rõõmu ja meenutades üheskoos kalleid hetki."

Nelson juhendas NBA-s 31 hooaja jooksul Milwaukee Bucksi, Golden State Warriorsi, New York Knicksi ja Dallas Mavericksi. Põhihooajal kogus ta 1335 võitu ja 1063 kaotust. Karjääri lõpetades oli ta liiga ajaloo võidukaim treener, kuni Gregg Popovich temast 2022. aastal möödus.

Nelson pälvis kolmel korral NBA aasta treeneri auhinna (1983, 1985, 1992), kuid ei võitnud treenerina kordagi NBA meistritiitlit.

Eriti oluline oli Nelsoni roll Dallas Mavericksis, kus ta aitas klubil tuua meeskonda tulevased kuulsuste halli liikmed Dirk Nowitzki ja Steve Nashi.

Mängijana veetis Nelson 14 hooaega NBA-s, neist 11 Boston Celticsis. Ta võitis Celticsiga viis NBA meistritiitlit ning kogus karjääri jooksul keskmiselt 10,3 punkti ja 4,9 lauapalli mängus.

2012. aastal valiti ta korvpalli kuulsuste halli liikmeks.