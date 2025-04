Nädalavahetusel algavad käsipalli meistriliiga poolfinaalid

Meeste põhiturniiril mängisid viis võistkonda omavahel neli korda läbi ning viimaste aastate põnevaimas lahingus jäi esimest kolme lahutama vaid kaks punkti. Põlva Serviti tagas endale parima asetuse ning neile järgnesid Mistra ja Viljandi HC. HC Kehra kindlustas viimase poolfinaalkoha ning HC Viimsi/Alexela hooaeg on selleks korraks lõppenud.

Detsembris karikavõitjaks tulnud ning äsja ka Balti liiga kulla oma kätte võtnud Serviti püüab nüüd kindlustada endale kümnendat järjestikust meistritiitlit. Vigastuste kiuste on Kalmer Musting suutnud oma hoolealused õigetel hetkedel vormi viia ning vaatamata väikestele komistustele on siiski tähtsad võidud endale jäetud.

HC Kehra suutis viimaste kohtumistega endale koha poolfinaalis kindlustada. Sel hooajal vaid Eesti pinnal toimuvates liigades osalevad Horizoni mehed on sel hooajal kuuel korral pidanud Serviti paremust tunnistama. Kuigi kahes kohtumises on vahe suudetud hoida alla viie värava, siis keskmiselt on siiski 11 tabamusega alla jäädud.

Äsja Balti liiga poolfinaalis Servitile alla jäänud Viljandi HC mehed on sel hooajal Mistraga kohtunud juba kaheksal korral. Kuigi Mistra on suutnud meistriliigas kahel korral võidu võtta, siis kaalukamates mängudes - karikavõistluste poolfinaalis ning Balti liiga veerandfinaalis suutsid viljandlased oma paremuse maksma panna.

"Nüüd on ikkagi võitlus finaalikoha eest. Kahjuks on Sassi (Aleksander Pertelson - toim) hooaeg läbi, aga eks me teeme oma käigud vastavalt sellele, kes meil olemas on ning kogenumad mehed, eesotsas Kristo Voika ja Kaspar Leesiga, peavad suuremat koormat kandma hakkama," ütles Viljandi peatreener Marko Koks.

"Erinevatel aegadel Viljandiga vastamisi minnes on mõlema meeskonna koosseisud olnud väga erinevad," sõnas Mistra juhendaja Jüri Lepp. "Eks see on suur tegur, millega ka seekord arvestama peame. Meil on küll hooaja lõpule omased väikseid muresid, kuid pühapäevaks peaks kõik siiski rivis olema. Kui juba niikaugele oleme jõudnud, siis ega väiksemat eesmärki, kui finaali jõudmine, endale panna ei saa."