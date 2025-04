Red Bull kardab Verstappenist enne lepingu lõppemist ilma jääda

Viimasel neljal hooajal vormel-1 MM-sarjas üldvõidu teeninud Verstappeni hooaeg on alanud võrdlemisi tagasihoidlikult: hollandlane on teeninud ühe etapivõidu ning ühe teise koha, kuid on kahel korral esikolmikust välja jäänud. Eelmisel nädalavahetusel Bahreinis toimunud GP-l teenis ta kuuenda koha, üldarvestuses on ta 69 punktiga kolmandal kohal.

Red Bulli võistkonna nõunik Helmut Marko ütles, et võistkond on tulemuste pärast mures. "Mure on suur. Peame kiiresti arendustöid tegema, et tal oleks auto, millega võita saaks. Peame andma talle auto, et ta saaks MM-tiitli nimel võidelda," ütles Marko Skyle.

Verstappeni leping Red Bulli kehtib kuni 2028. aasta lõpuni, kuid väidetavalt on lepingus klausel, mis lubab tal kehvade tulemuste puhul varakult sellest loobuda. Lepingu täpsed tingimused pole avalikult teada, kuid Marko muretsemine viitab, et Verstappeni lahkumine võib pettumustvalmistava vormi jätkudes reaalsuseks saada.

Sel hooajal on Red Bull kvalifikatsioonisõitudes olnud kiiruselt teine võistkond, kuid keskmiselt jäädakse ringil McLarenile alla 0,214 sekundiga. Red Bull pidas pärast Bahreini GP-d nn kriisikoosoleku, sest nii Verstappen kui üheksandana lõpetanud Yuki Tsunoda kaotasid pidurimurede ning boksipeatuste tõttu omajagu aega.

Tiimijuht Christian Horner tunnistas, et auto on tasakaalust väljas ning meeskond pole sellele veel lahendust leidnud. "[Bahreinis] saad selle eest rohkem karistada, sest rada on nii agressiivne," ütles Verstappen. "Tuul on tugev ja pidamist on vähe, see paistab kohe välja. Olin terve nädalavahetuse vältel pidurdamisega hädas. Proovisime erinevaid asju ja ükski neist ei toiminud."

BBC kirjutas, et MM-sarjas oodatakse Mercedese mootoritelt suurt arenguhüpet. Mercedese tiimijuht Toto Wolff ei ole varjanud, et ta soovib Verstappenit oma võistkonnas näha.

Vormel-1 hooaeg jätkub nädalavahetusel Saudi Araabia GP-ga.