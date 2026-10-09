Singapuri vabatreeningul näitas kiireimat minekut Russell

Russell sai kiireimal läbimisel kirja ringiaja 1.32,274. Teine oli Ferrari piloot Charles Leclerc (+0,198) ja kolmas valitsev maailmameister Lando Norris (McLaren; +0,273). Neljanda aja sõitis välja Lewis Hamilton (Ferrari; +0,499), viies oli Oscar Piastri (McLaren; +0,564), kuues Max Verstappen (Red Bull; +0,732) ja seitsmes MM-sarja üldliider Kimi Antonelli (Mercedes; +1,251).

Russell võib küll head kiirust näidata, aga pühapäeval peab ta alustama stardirivi lõpust, kuna tema autol tuli jõuallikas välja vahetada. Russell kaotab üldarvestuses Antonellile 84 punktiga, pärast Singapuri GP-d jääb hooaja lõpuni veel kuus etappi.

Reede pärastlõunal on Singapuris kavas sprindisõidu kvalifikatsioon, laupäeval sõidetakse vastavalt sellele sprindisõit ning seejärel pärastlõunal põhisõidu kvalifikatsioon. Põhisõit algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 15.