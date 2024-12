Verstappen: vestlused Mercedesega on põnevad, aga mulle meeldib Red Bullis

2016. aastal Toro Rosso võistkonnast edasi Red Bulli liikunud Verstappen võitis sel hooajal oma neljanda järjestikuse MM-tiitli ning on võistkonnaga seotud vähemalt 2028. aastani, mil ta leping lõppeb.

Möödunud hooaja alguses oli Red Bullis aga omajagu turbulentsi, mille käigus kutsus Verstappeni isa Jos avalikult üles tiimipealikku Christian Hornerit, et viimane oma ametist tagasi astuks. Hooaja lõpus suudeti omavahelised probleemid aga lahendada ning Max Verstappen võitis järjekordse MM-tiitli, aga Red Bull jäi pärast kaht võidukat aastat tootjate tiitlist ilma.

Hooaja käigus otsustas legendaarne insener Adrian Newey liituda Aston Martinig ning spordidirektor Jonathan Wheatley lahkus võistkonnast pärast hooaega, et Audi vormel-1 tiimile pühenduda.

Mercedese meeskonna pealik Toto Wolff rääkis ka Verstappeniga, kuid hollandlane ütles kodusele meediale, et see jutuajamine kaugele ei jõudnud. "Kui vaadata vormel-1 sarja, siis lepingust varakult välja saamine ei juhtu just tihti. See ei ole jalgpall, kus sõlmid viieaastase lepingu ja siis järgmine aasta lahkud. Ja ega see polegi kellegi kavatsus," rääkis Verstappen.

"Kunagi ei tea, mis järgmistel aastatel juhtub, aga seda ei saa ka kontrollida, seega ma ei mõtle sellele. Ma olen väga õnnelik seal, kus olen. Just võitsime veel ühe MM-tiitli. Loomulikult on meil vaja autoga tööd teha ja see ongi loogiline," jätkas ta.

"Suured võistkonnad on alati huvitavad, aga ma olen ka päris suures võistkonnas. Olen nendega väga palju võite saavutanud, tunnen, et Red Bull on justkui mu teine perekond. Loomulikult me räägime üksteisega. Ma valetaks, kui ütleks, et me ei istunud maha. Pidasime konstruktiivse jutuajamise, aga ma olen oma võistkonnale lojaalne," sõnas Verstappen.

Verstappen on kõigest 27-aastane ning teatas detsembri alguses, et saab järgmisel aastal esimest korda isaks. Spekuleeritakse, et hollandlane võib vormel-1 sarjast mõne aasta pärast lahkuda ning tegeleda teistes rallisarjades.

"Mul on pärast vormel-1 sarja mitmed eesmärgid. Mu enda võistkond, maratonrallid ja muud sellised. Loomulikult on mul tuge vaja ja kes selleks saab? Neid vestlusi olen ka pidanud," rääkis Verstappen. "Paljud meeskonnad saaksid mind sellega aidata. Nad ei pea ka vormel-1 sarjast olema. Red Bull teeb ka paljusid asju väljaspool F1-t, mul on palju võimalusi. Aga lõpus valin selle, mis mulle parim variant on."