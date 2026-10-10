Verstappen võitis Singapuri GP sprindi

Võistluse algus viibis tugeva vihmasaju tõttu pool tundi. Verstappen langes kohe stardisirgel George Russelli järel teiseks, kuid Mercedese piloot ei püsinud liidrikohal kaua, sest kaotas esimese ringi lõpus kurvist väljudes masina üle kontrolli ja põrutas külg ees vastu rajapiiret. Sellega oli Russelli sõit läbi. Niiske rada valmistas probleeme ka teistele pilootidele ning 22 startinust jõudis finišisse vaid 13.

Ükski teine konkurent Verstappenit tõsiselt ei ohustanud. Teise ja kolmanda koha saavutasid Ferrari piloodid Lewis Hamilton (+2,591) ja Charles Leclerc (+16,871), neljas oli sarja üldliider Kimi Antonelli (Mercedes; +17,238). Punktikohal lõpetasid veel Liam Lawson (Racing Bulls; +20,632), Oliver Bearman (Haas; +24,321), Nico Hülkenberg (Audi; +27,525) ja Lando Norris (McLaren; +28,272).

Põhisõidu kvalifikatsioon algab laupäeval Eesti aja järgi kell 16.00 ja põhisõit pühapäeval kell 15.00.