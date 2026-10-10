X!

Verstappen võitis Singapuri GP sprindi

Vormelisport
Max Verstappen.
Max Verstappen. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Vormelisport

Vormel-1 MM-etapil Singapuris võitis sprindisõidu parimalt stardipositsioonilt alustanud Max Verstappen (Red Bull).

Võistluse algus viibis tugeva vihmasaju tõttu pool tundi. Verstappen langes kohe stardisirgel George Russelli järel teiseks, kuid Mercedese piloot ei püsinud liidrikohal kaua, sest kaotas esimese ringi lõpus kurvist väljudes masina üle kontrolli ja põrutas külg ees vastu rajapiiret. Sellega oli Russelli sõit läbi. Niiske rada valmistas probleeme ka teistele pilootidele ning 22 startinust jõudis finišisse vaid 13.

Ükski teine konkurent Verstappenit tõsiselt ei ohustanud. Teise ja kolmanda koha saavutasid Ferrari piloodid Lewis Hamilton (+2,591) ja Charles Leclerc (+16,871), neljas oli sarja üldliider Kimi Antonelli (Mercedes; +17,238). Punktikohal lõpetasid veel Liam Lawson (Racing Bulls; +20,632), Oliver Bearman (Haas; +24,321), Nico Hülkenberg (Audi; +27,525) ja Lando Norris (McLaren; +28,272).

Põhisõidu kvalifikatsioon algab laupäeval Eesti aja järgi kell 16.00 ja põhisõit pühapäeval kell 15.00.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

vormeliuudised

14:02

Verstappen võitis Singapuri GP sprindi

09.10

Singapuris võitis sprindi kvalifikatsiooni Verstappen

09.10

Singapuri vabatreeningul näitas kiireimat minekut Russell

08.10

Äsja Eestiski võistelnud vormelitäht sõitis ühelt GP-lt järgmisele rattaga

07.10

Russell peab Singapuris alustama stardirivi lõpust

05.10

Bottas väntab Malaysiast Singapuri

04.10

Verstappen tõi Sepangis vihma kiuste Red Bullile hooaja avavõidu

03.10

Verstappen alustab sel hooajal esmakordselt parimalt stardikohalt

02.10

Malaysia treeningutel näitasid parimat minekut Verstappen ja Leclerc

30.09

Haasi vormelimeeskonnas vabanes sõitjakoht

29.09

Aston Martin jätkab järgmisel hooajal samade pilootidega

26.09

Russell hoidis lõpuringidel Verstappenit selja taga ja võitis Bakuu GP

25.09

Russell hõivas Bakuus parima stardikoha, Antonelli tabas rajapiiret

24.09

Portaal: vormel-E võistkond kaalub Paul Aroni palkamist

24.09

Bakuu vabatreeningutel hiilgas George Russell

sport.err.ee uudised

16:27

Matšpalli tõrjunud Glinka pääses karjääri neljandasse Challengeri finaali

15:42

WNBA-s selgusid finalistid

15:03

Aktase treener: tase oli kindlasti tugevam kui tuleb Los Angelese olümpial

14:37

Nuudi mängib Ungaris turniirivõidu nimel

14:02

Verstappen võitis Singapuri GP sprindi

13:28

Aktas ja Mäsak võitsid MM-il ühe matši

12:25

Rangers jäi ilma võiduseeriast ja esiväravavahist

11:51

Noored sulgpallurid tegid MM-il ajaloolise tulemuse

11:11

Mängu parimaks valitud Hein: uskumatu tunne!

10:50

Kolmest kolm: Tribuntsov pääses taas finaali

10:17

Sakut lahutas Tartu vastu esimesest võidust pool minutit

10:14

Hooaja parimad esitused tõid Goidinale üheksanda koha

09:46

Euroliiga: Žalgiris tuli viimase veerandajaga kaotusseisust välja

09:06

Legia kaotas võõrsil, Hermet aitas Dijoni kolmanda võiduni

08:38

Rooba koduklubi avas viimaks võiduarve, Kombe viskas värava

loetumad

09.10

Heina klubi tegi võrratu tagasituleku ja napsas Dortmundi Borussialt punkti

09.10

Tohver: mis saaks venelastele veel parem olla kui meid meie oma kangelastega tülli ajada?

09.10

Tribuntsov tuli maailmarekordiga lõppenud finaalis neljandaks

09.10

Kriisa läks kokkuleppele ja tunnistas end pettuses osaliselt süüdi

08.10

Soome laskesuusaliit teatas juba kuus nädalat enne hooaja algust koondise

09.10

Eesti meeste jalgpallikoondis kordas kaotuseta mängude rekordit

09.10

Tartu Ülikool sai kodus Läti klubilt kindlalt lüüa Uuendatud

09.10

Novak Djokovic piirdus Shanghais ühe matšiga

11:11

Mängu parimaks valitud Hein: uskumatu tunne!

09.10

Otepää MM-i võtmeküsimuseks saab lumi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo