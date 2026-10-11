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Verstappen sai esimest korda Singapuris võitu tähistada

Vormelisport
Max Verstappen
Max Verstappen Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Vormelisport

Vormel-1 MM-etapil Singapuris võitis põhisõidu ka sprindis esikoha saanud Max Verstappen (Red Bull).

Verstappen tegi Singapuris puhta töö: neljakordne maailmameister alustas sprindisõitu esikohalt ja teenis võidu, sama juhtus ka pühapäevases põhisõidus. Ta lõpetas Marina Bay tänavarajal 62 ringi ajaga 1:42.00,785, teise koha sai Charles Leclerc (Ferrari; +7,335) ning pjedestaalile mahtus veel Kimi Antonelli (Mercedes; +24,573).

29-aastase Verstappeni jaoks oli see esimene võit Singapuris, eelmisel kahel hooajal sai ta teise koha ja sama juhtus 2018. aastal.

Kolmanda koha saanud Antonelli jätkab MM-sarjas kindla üldliidrina, noor itaallane on kogunud 340 punkti. Lähim konkurent, Singapuris üheksanda koha (+1.24,677) saanud George Russell (Mercedes) on 238 punktiga teine. Kolmandal kohal jätkab pühapäevases GP-s kuuendaks jäänud Lewis Hamilton (Ferrari; +53,188), kellel on 229 punkti. Singapuris maksimumi võtnud Verstappen on 221 punktiga neljas, Leclerc on 215 punktiga viies.

Hooaeg jätkub 23.-25. oktoobril Texases, pärast seda jääb pidada veel viis etappi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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