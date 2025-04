Bahreinis võitis Piastri, F1 esikolmik mahub kaheksa punkti sisse

24-aastane austraallane kontrollis põhisõidu käiku algusest lõpuni, tema järel sai teise koha Piastri tiimikaaslast Lando Norrist osavalt selja taga hoidnud George Russell (Mercedes). McLareni omanikuks on Bahreini riiklik investeerimisfond, tiimile on see nii-öelda uuel kodurajal esimeseks võiduks.

Ferrari sõitjad Charles Leclerc ja Lewis Hamilton olid vastavalt neljas ja viies, neile järgnes viimasel ringil Pierre Gaslylt (Alpine) kuuenda koha võtnud maailmameister Max Verstappen (Red Bull).

MM-sarja esimesed neli mahuvad nüüd 14 punkti sisse: liidrina jätkavale Norrisele (77) järgnevad Piastri (74), Verstappen (69) ja Russell (63).

"On olnud uskumatu nädalavahetus, alustades eilsest kvalifikatsioonist ja lõpetades nüüd stiilselt töö. Arvestades, kes on meie omanikud, on see väga tähtis. See rada pole meile kunagi eriliselt sobinud, seetõttu on siin tore nüüd esimene võit saada," sõnas Piastri.