Tänak: kodupubliku ees on kohustus hästi esineda

Ott Tänak ütles ERR-ile, et kodune Rally Estonia on autoralli MM-sarja sõitjate jaoks positiivne väljakutse, aga eestlane tunneb kodupubliku ees loomulikult kohustust häid tulemusi teha.

Võrreldes 2023 aastal viimati peetud koduse ralli MM etapiga on selleks aastaks võistlustrassi muudetud 40 protsendi võrra. Esimest korda katsetatakse ka meetodit, kus pühapäevasel päeval sõidakse vaid kolm kiiruskatset tavalise nelja asemel, mille sees on ka punktikatse.

Lõpupjedestaal viiakse sel aastal Tartust viimase katse finishisse Käärikul. Sellised on muutused juba viiendat korda toimuval kodusel MM-etapil.

"See on Rally Estonia meeskonna jaoks juba natuke kohustus. Kui mingi hetk on unistus, siis täna on see, et tuleb latti hoida ja ei tohi lati alt läbi hüpata," ütles neljakordne rallivõitja Ott Tänak ERR-ile. "Võistlemine siin on alati sportlaste jaoks olnud positiivne ja väljakutsuv."

"Teed on ju minu jaoks pigem naturaalsed. Olen siin kasvanud ja sõitma õppinud. Hüppeid on kindlasti palju juurde ehitatud, aga üldiselt ma tean, mis on tulemas," arvast Tänak tänavusest võistlustrassist.

Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja võitsid 2020. aastal esimest korda MM-rallina peetava Rally Estonia ning kaks aastat hiljem teeniti kolmas koht. "Kodurallit sõita oma publiku ees, kindlasti on kohustus hästi esineda," rääkis Tänak. "Aga samas seda sporti tehes on kohustus alati hästi esineda. On see siis oma fännide ees, iseenda ees või meeskonna ees. Lõpuks tegelikult ei ole vahet, mis rallit me sõidame. Eesmärk on alati palju punkte koguda ja sarja kokkuvõttes edukas olla."

Rally Estonia saab avapaugu 17. juunil ning kestab 20. juulini.