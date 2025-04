Rajakaarti tutvustanud Rally Estonia toob müüki Ott Tänaku fännipassid

Rally Estonia sõidetakse Tartus ning Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Kastre, Nõo, Peipsiääre ja Mustvee valla teedel 17.-20. juulini. Kiiruskatsete kogupikkus on 308,35 kilomeetrit. Unikaalseid katseid on kokku 12, uue katsena lisandub Hellenurme katse ja kaks kiiruskatset sõidetakse Peipsi järve ümbruses.

Neljapäeval, 17. juulil toimub Tartus, Raekoja platsil Rally Estonia avatseremoonia, sõitjate autogrammisessioon ja ralli stardipoodium. Punktikatseks on Kääriku kiiruskatse ja milles on nii uusi kui ka vanu tuntud katselõike. Pärast viimast katset toimub Rally Estonia ametlik lõpupoodium Kääriku Spordikeskuse südames, kus saavad Rally Estonia võitjad oma võitjakiivrid ja karikad. Rally Estonia hoolduspark asub Raadil Eesti Rahva Muuseumi juures.

Tutvu võistlustrassiga Rally Estonia kodulehel.

15. aastapäeva tähistav Rally Estonia pakub tänavu fännidele võimaluse osta Ott Tänaku ja Martinš Sesksi unikaalseid fännipasse, mõlemaid tuleb müügile 1000. "Omanimeline Limited Edition rallipass on väga eriline ja teist sellist võimalust arvatavasti ei tule," kommenteeris Ott Tänak. "Olen väga tänulik Rally Estonia meeskonnale selle võimaluse eest ja kindlasti pigistame Martiniga [Järveojaga] endast viimase välja, et nende kaartide kandjad Rally Estonial uhkeks teha! Koduralli lisab loomulikult alati kohustust hästi esineda, teisalt annab ka motivatsiooni. Eesmärk on meile selge, tuleb vaid ralliks valmis olla ja ma usun, et kõik on võimalik."

"Ma arvan, et kõik sellised erilised rallipassid lisavad väärtust ja ma tahan ka endale ühte sellist mälestuseks koju kaasa," lisas Sesks. "Selle aasta Rally Estonia saab olema meie koduralli, sest see on lähim etapp Lätile. Ootan seda võistlust väga, saab olema imeline näha katsete ääres palju Läti lippe ja sõpru ning fänne."

Ott Tänaku ja Mārtiņš Sesks fännipasside hind on 89 eurot ja neid ning kõiki teisi rallipasse saab osta Rally Estonia kodulehelt ametlikust rallipoest.

14 aasta jooksul on Rally Estoniat külastanud 402 131 unikaalset pealtvaatajat, mis teeb keskmiselt 28 723 pealtvaatajat iga toimunud ralli kohta. Suurima pealtvaatajate arvuga ralli on seni olnud 2019. aasta WRC Promotional Event, kui rallit külastas 52 234 pealtvaatajat.

"Oleme koos saavutanud uskumatult palju. Nende aastate jooksul oleme olnud nii Euroopa meistrivõistluste kui WRC sarja etapi staatuses. Usun, et oleme pakkunud nii välismaalt kui Eestist tulnud pealtvaatajatele meeldejäävaid elamusi, luues innovatiivseid lahendusi ralli parimaks jälgimiseks kohapeal," kommenteeris Rally Estonia direktor Urmo Aava.

"Selle kõrval on hea näha, kuidas koos meiega on kasvanud Eesti sõitjate esindatus nii Euroopas kui WRC sarjas. Samuti see, kui palju on eestlasi olulistel ametikohtadel Rahvusvahelises Autoliidus FIA. Koostöös FIA ja WRC promootoriga oleme suutnud mitmed Rally Estonial alguse saanud innovaatilised lahendused viia ka teiste korraldajateni," lisas Aava.