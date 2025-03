Tänak: Keenia ralli on täpselt nii keeruline nagu võis oodata

Autoralli MM-sarja etapil Keenias on reede lõunaks liidrikohal Ott Tänak ja Martin Järveoja (Hyundai).

Tänak jätkas reede hommikul sealt, kus neljapäeval pooleli jäi, kui võitis neljast kiiruskatsest kolm ning haaras hoolduspausiks 24,4-sekundilise edumaa lähima konkurendi Elfyn Evansi (Toyota) ees. Ainsana suutis eestlaselt katsevõidu röövida Kalle Rovanperä (Toyota), kes näitas parimat minekut viiendal katsel.

"Väga pikk hommikune ring oli, ma ei mäletagi kõiki sündmusi. Kokkuvõttes võib öelda, et hommik kulges sujuvalt," rääkis Tänak hoolduspausi ajal. "Esimesel katsel kaotasime detaile auto esiosast, aga kui see kõrvale jätta, siis on meie vaatepunktist kõik hästi."

Tänakult uuriti, kas katseolud olid paremad kui ennustati. "Väga väljakutsuvad teed, eriti kahel esimesel katsel. Seal olid mõned üllatavalt libedad mudased kohad, mida ma vähemalt ise ei oodanud. Karmid teed, palju lahtisi kive. Keenia ralli on täpselt nii keeruline nagu võis oodata."

Milliste mõtetega läheb Tänak pärastlõunastele katsetele vastu? "See on ralli, kus strateegiat ei saa teha. Tuleb võtta katse korraga ja sõita puhtalt."

Keenia ralli seitsmes kiiruskatse algab kell 12.30. ERR-i spordiportaal vahendab sündmuste käiku kogu nädalavahetuse vältel.