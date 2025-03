Tänak: sellest nädalavahetusest on palju positiivset kaasa võtta

Autoralli MM-sarja hooaja kolmanda etapi Keenias võitis MM-sarja üldliider Elfyn Evans (Toyota), kellele oli see teiseks järjestikuseks etapivõiduks. Ott Tänak (Hyundai) saavutas kokkuvõttes teise koha (+1.09,9) ning lõpetas pühapäevase võistluspäeva arvestuses kolmandal kohal (+15,8).

Tänak alustas Keenias suurepäraselt, kui võitis esimesest kaheksast kiiruskatsest viis ning juhtis üheksanda kiiruskatse eel kokkuvõttes 46 sekundiga. Paraku purunes reede õhtul sõidetud üheksandal katsel Tänaku Hyundail veovõll, mistõttu langes ta esikohalt kolmandaks. See kergitas uueks liidriks Evansi, kes püsis esikohal kuni võiduka lõpuni.

"Olen tänase tulemusega väga rahul," ütles Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Väga keeruline nädalavahetus, aga oleme rahul, et mõlemad autod jõudsid turvaliselt lõpuni. Meie võidulootused kadusid reedel, aga sõitsime kindlalt edasi ja saime nüüd ka pühapäeval punkte. Sellest nädalavahetusest on palju positiivset kaasa võtta."

"Olen väga tänulik tiimile ja mehaanikutele, tänu kellele saime jätkata. Ükski hoolduspaus polnud lihtne, nii et suur tänu neile," jätkas Tänak. "Need olud testisid autosid viimse piirini, aga meeskond on meie autot ja selle vastupidavust kõvasti arendanud, oleme alates reedest õiges suunas liikunud."

Autoralli MM-sarja hooaja neljas etapp toimub 24.-27. aprillil Kanaari saartel.