VIDEO | Tänak, Neuville ja Fourmaux võtsid ralli avamisel üles viisijupi

"Lumi on MM-sarjas eriline. Olud tunduvad väga head, kõik taandub võimekusele," rääkis Tänak ralli avamistseremoonial. Seejärel sai ta ralliajakirjanikult Becs Williamsilt aga ootamatu ülesande: nimelt on neljapäeval Tänaku tütre Mia sünnipäev ja nii tuligi koos tiimikaaslaste Thierry Neuville'i ja Adrien Fourmaux'ga viisijupp üles võtta!

Les pilotes qui chantent Happy Birthday à la fille de Ott Tänak ! Personne ne l'avait dans son bingo celle-là !#RallySweden pic.twitter.com/b5SxjK6JLD — Gazou (@paddock_inside) February 13, 2025

"Ma ei ole kindel, et olin kümme aastat tagasi seda lauldes kaine, aga kuna sõitsin rallit, siis pidin olema," naeris Tänak. "Kuna ta sündis Rootsi ralli nädalal, olen viimase kümne aasta jooksul korra-kaks saanud tema sünnipäeval kodus olla. Isa vaatevinklist on sellest kahju, aga ta on tubli tüdruk ja mõistab," lisas eestlane.

Rootsi ralli avakatse algab kell 20.05, ERR-i spordiportaal kajastab kogu nädalavahetuse jooksul sündmusi otseblogis.