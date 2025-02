Tänak oli Rootsis testikatsel kolmas, Jürgenson oma klassis teine

Tänak piirdus neljapäeval kahe läbimisega: esialgu sai ta 3,44 kilomeetri pikkusel katsel kirja aja 2.09,3, aga parandas seda teisel läbimisel 1,2 sekundi võrra. Eestlase 2.08,1 andis talle testikatsel kolmanda koha.

"Teeolud tunduvad sel aastal päris kenad. Talv on olnud soojem ja sulamist rohkem, seega on maapind üsna jäine ja päris soliidne. Sellised tingimused on naastrehvi jaoks ideaalsed, pidamist leiab omajagu. Tee ääres on suured lumevallid, rohkem polegi talveralli jaoks vaja," ütles Tänak pärast teist läbimist.

Eestlase sõnul on Hyundai võistkond teinud pärast Monte Carlo rallit autole põhjalikult muudatusi. "Me otsime alati viise, kuidas arendada, võistkond on täielikult pühendunud paremaks saamisele. Eks ralli jooksul näeb, me pole võõrastel teedel väga sõitnudki. Palju avastamist ja harjumist, aga testikatse tundus täitsa hea," ütles Tänak.

kiirema aja sõitsid välja neljal korral teel käinud Thierry Neuville (Hyundai; +2.06,5) ning lätlane Martinš Sesks (M-Sport; 2.07,9), kelle jaoks on see hooaja esimene etapp.

Rootsi ralli testikatse tulemused Autor/allikas: EWRC-results.com/Kuvatõmmis

Rally2 autoga sõidab Rootsi rallil kolm eestlast, testikatsel oli parim 2.14,7 kirja saanud Romet Jürgenson (M-Sport), kes oli võistlusklassi teine. Robert Virves (Škoda) oli ajaga 2.16,4 kuues, Georg Linnamäe (Toyota) ajaga 2.17,9 üheksas. Virves Rootsis WRC2 punkte ei teeni, teised eestlased teenivad.

Lisaks teeb juunioride WRC-sarjas kaasa Joosep Ralf Nõgene, kes pälvis ajaga 2.27,9 oma võistlusklassis üheksanda koha.

Rootsi MM-ralli saab alguse neljapäeva õhtul, sündmuste käigule saab kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.