Markvardt: tahame, et Otepää oleks järgmisel aastal MK-sarja viimane etapp

Kahevõistluse MK-etapp on Otepääle iga aastaga toonud üha rohkem publikut ja loomulikult valmistab see palju rõõmu ka peakorraldajale Ago Markvardtile.

"Tegelikult ei olnud midagi keerulist: ilm oli suurepärane, kõik oli väga hästi ette valmistatud, suurepärane rahvas. Ma arvan, et see on üks paremaid üritusi, mida oleme siiani korraldanud," rääkis Markvardt MK-etappi kokku võtvas stuudios.

Endise kahevõistleja sõnul käis Otepääl kolme päeva jooksul võistlusi vaatamas umbkaudu 11 000 inimest: "kui ma ei eksi, siis esimene aasta, kui korraldasime- 2019 -, oli ilmselt 400 pealtvaatajat. Tänaseks oleme jõudnud üle 11 000-ni..."

Viimasel võistluspäeval enne meeste kompaktvõistluse suusasõitu toimunud koosolekul tõi FIS Markvardti sõnul positiivse aspektina välja, et inimesed tulevad võistluspäeva hommikul varakult vaatama ka naiste hüppevõistlust ehk kandepind on varasemate aastatega võrreldes laienenud.

"Kui varem vajus pool rahvast pärast Kristjani hüpet minema, siis nüüd olid kõik lõpuni väljas ja ootasid ka viimased hüppajad ära. Meil on hea meel, et inimesed toetavad sportlasi, olenemata sellest, kas nad on eestlased või mitte," ütles ta.

Markvardti sõnul peetakse FIS-iga järgmise aasta MK-etapi kuupäevade osas läbirääkimisi. "Meie nägemused ei ole praegu veel ühel liinil, peame nendega veel natuke vaidlema. Tahaksime tegelikult järgmine aasta olla MK-sarja viimane etapp, et siin jagataks välja gloobuseid," tõdes Lillehammeri olümpia individuaaldistantsi viies mees.