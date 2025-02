Kristjan Ilves: loodetavasti teen täna taktikaliselt parema sõidu

Reedel paremuselt 20. õhulennu sooritanud Ilves sai laupäeva hommikul hüppevoorus kirja 90,5 meetrit, mis andis talle 116,9 punkti ja tõi 15. koha.

"See hüpe oli senistest isegi kõige lähemal. Oli tunda, et otsas oli väga kehv tuul ja suusk ei tulnud üles. Millega ma saan natukene rahul olla on see, et tegin asju, mida oleme treeneritega rääkinud. Mul ei ole midagi muud teha, pean lihtsalt detailide kallal töötama ja unustama ära, kas ma võistlen või mitte. Siit tuleb vaikselt hakata välja ronima, sest vaja on muuta midagi, mis on saanud nii automaatseks," rääkis Ilves hüppevooru järel ERR-ile.

Ilves stardib 10 km pikkusele murdmaadistantsile liidrist sakslasest Vinzenz Geigerist minut ja üheksa sekundit hiljem.

"Loodetavasti on mul täna väga head suusad, sest eile tundsin, et need jäid tõusu peal natukene kangeks. Siin on vaja väga häid ja toimivaid suuski, et saaksid julgelt alustada. Loodetavasti teen ka taktikaliselt parema sõidu, sest eile ma ilmselgelt küpsetasin ennast algusega üle. Hoian head rütmi ja üritan heasse punkti saada. Võiks ühe korraliku sõidu teha," lisas ta.

Otseülekanne meeste 10 km pikkusest murdmaasõidust algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.05.