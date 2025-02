Riiberile tuule alla teinud Geiger: teadsin, et meil tuleb kõva heitlus

27-aastane Geiger on teinud seni suurepärase hooaja, sest mullu jäi tal etapivõit võtmata, aga tänavu on ta neid teeninud lausa viis tükki. Otepää etapivõit on aga märgiline, sest sakslane teenis esimest korda võidu nii hüppemäel kui suusarajal.

"Teadsin, et mul tuleb Jarliga karm heitlus. Olen õnnelik, et esimesena üle joone tulin," ütles sakslane pärast võitu ERR-ile.

Lisaks oli see tema esimene võit Otepääl. "[Reede] õhtul oli siin väga meeldiv, aga [laupäeval] oli publikut nii palju. Siin on väga hea võistelda," ütles Geiger.

Heitlus MK-sarja üldvõidu nimel püsib huvitav, sest Riiber on kogunud sel hooajal 1205 punkti, Geiger on 1114 punktiga teisel kohal. Esikolmikusse mahub veel sakslane Julian Schmid (940 p), Kristjan Ilves on 556 punktiga 11. kohal.

Otepää MK-etapil leiab pühapäeval veel aset kompaktvõistlus, võistluspäev algab ERR-i spordiportaalis ja kanalil ETV2 kell 10.15 naiste suusahüpetega, mehed hakkavad hüppama kell 11.10 (ETV). Naiste murdmaasõit algab kell 14.15, mehed asuvad rajale kell 15.05 (mõlemad ETV).