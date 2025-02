Andreas Ilves alustas treeneritööd: ma poleks seda aasta-kahe eest arvanud

Võistlusi saab praegu täisväärtuslikult korraldada Otepääl Apteekrimäel, Nõmmel ja Võru lähistel Ansomäel. Keskmiselt osaleb sarja etappidel umbes 70 noort sportlast, neist paarkümmend on lätlased.

Juba kaheksa aastat on sarja vedanud Eesti suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete alakomiteedesse kuuluv Karl Mustjõgi. "Meil on olnud nelja-aastaseid, kes lasevad küll lihtsalt mäest alla, aga saavad natuke seda melu tunda. Kõige väiksemaid me murdmaarajale ei saada, nemad saavad lihtsalt hüpata-proovida. Sarja arvestus algab kuuendast eluaastast kuni 14-aastasteni, aga meil on ka täiskasvanute vanuserühm olemas - saab ka hiljem tulla vaatama, kuidas vorm on püsinud!" rääkis Mustjõgi ERR-iöe.

Kahevõistluse ja suusahüpete etapid toimuvad sarjas paralleelselt. Korraldajate eesmärk on kujundada noorte seas alade suhtes positiivne hoiak. "Kõigepealt sooritavad nad kaks suusahüpet, millest parim läheb kahevõistluse arvestusse. On lihtsam variant minna rajale, ei ole kogu pinget ühe hüppe peal," sõnas Mustjõgi.

Kristjan Ilvese vend Andreas on tippspordist loobunud, kuid sügisel võttis ta endale kodulinnas Elvas treeninggrupid. Kümnekonna lapsega alustati päris algusest. "Kui mult aasta-kaks tagasi oleks küsitud, kas ma hakkan treeneriks, siis ma pigem ei oleks seda öelnud. Kuidagi see nii läks. Mul on kahevõistlejate ja suusahüppajate punt, Elvas treenin ka võrkpallureid. Ma mängisin ise üheksanda klassini päris tõsiselt võrkpalli, aga kasvu ei tulnud ja läksin suusahüpete peale," muigas Ilves.