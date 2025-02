Geiger võidutses teist päeva järjest, Ilvesele 11. koht

Hüppevõistluse kaks paremat sõitsid suurema osa distantsist kahekesi koos, aga viimasel ringil ründas Geiger ja Riiber ei jaksanud kaasa minna. See tähendas sakslasele esikohta teist päeva järjest.

Heitluses kolmandale kohale jäi peale sakslane Julian Schmid (+26,0), kes edestas koondisekaaslast Wendelin Thannheimerit (+26,8), austerlast Johannes Lamparterit (+26,9) ja austerlast Thomas Retteneggerit (+29,2).

19. kohalt murdmaarajale läinud Kristjan Ilves lõpetas grupis, mis jagas omavahel kohad 7.-15. Ilves lõpetas 11. positsioonil, kaotades Geigerile 33,5 sekundiga ja tõustes võrreldes hüppevooruga kaheksa kohta.

Enne murdmaasõitu:

Hüppevoorus näitas taas parimat sooritust norralane Jarl Magnus Riiber, kes lendas 102 meetrit ja teenis 137,7 punkti. Veel sai saja meetri joone kätte täpselt 100 meetrit hüpanud sakslane Vinzenz Geiger, kes läheb murdmaarajale konkurendist kuus sekundit hiljem.

Neid asuvad jälitama sakslane Wendelin Thannheimer (+0.12), austerlane Thomas Rettenegger (+0.17), sakslane Julian Schmid (+0.22), sakslane David Mach (+0.26), norralane Espen Björnstad (+0.30) ja austerlane Johannes Lamparter (+0.33).

MK-sarja kiireim suusamees ehk norralane Jens Luraas Oftebro tegi mäel paremuselt 16. õhulennu ja saab lähte 50 sekundit pärast Riiberit.

Mõned sekundid hiljem asub teele ka Kristjan Ilves, kes hüppas 91 meetrit ja teenis 116,6 punkti.

"Ma pean end kordama. Teed lihtsalt seda, mis praegu kehas on. Gramm siia-sinna ei muuda suurt pilti. Otsa peal on täielik tühjus või noh - mingit energiat ei ole," kommenteeris Ilves oma sooritust.

"See on natuke müstiline, sest ma ei hüppa tehniliselt nii halvasti. Nagu oleks 20-kilone seljakott, mis sind õhus alla tõmbab. Ei oskagi mingit seletust sellele enam andagi."

Näiteks konkurent Geiger on vastupidiselt leidnud hea mineku. "See ongi suusahüpete võlu. Sul on enda vastu usaldus, asjad toimivad," selgitas Ilves. "Julged veel julgemalt seda hüpet teha ja kõik see. See, et ta kaugele hüppab, ei ole ime. Ta oskab hüpata küll. Aga et ta nii hästi hüppab, on võib-olla väike üllatus."

Murdmaarajale läheb Ilves kuus sekundit pärast Oftebrot. Ilmselt ootab ees kannatamine algusest lõpuni. "Ega siin midagi uut ei ole. Terve see talv on need sõidud olnud kõik jube valusad, rasked ja otsast peale põhimõtteliselt täiega," ei muretse ta ülearu.

"Hea, et keha on sellele vastu pidanud, aga tunduvalt lihtsam oleks elu, kui võtaks 30-45 sekundit mäel. Aga tuleb selles olukorras hakkama saada ja anda täna ka endast parim."

Enne hüppevooru:

Reedel toimunud ühisstardist võistlusel jõudsid esikolmikusse norralane Jarl Magnus Riiber, austerlane Johannes Lamparter ja sakslane Vinzenz Geiger.

Laupäeval peetud Gunderseni meetodiga võistlusel sai esikoha Geiger, teiseks tuli Riiber ja kolmandaks teine norralane Jens Luraas Oftebro.

Eesti ainus kahevõistleja MK-sarjas ehk Kristjan Ilves oli reedel 20. ja laupäeval seitsmes.

MK-sarja kokkuvõttes juhib 1205 punktiga Riiber, kes edestab Geigerit 91 silmaga. Ilves on 556 punktiga 11.