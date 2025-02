Mäerekordit ohustanud Riiber teenis ülikindla võidu, Ilves 20.

Reedene võistluspäev algas 10 km pikkuse ühisstardist murdmaasõiduga, kus Kristjan Ilves suutis kuni 7,5 km vaheajapunktini püsida liidritega ühes pundis, hoides avaringi järel suisa esikohta, kuid distantsi viimasel ringil läksid jalad raskeks ja finišisse jõudis ta 19. mehena.

"Valisin täiesti vale taktika. Arvasin, et see rada on natukene teistsugune, et siin annab midagi teha, kui alguses kiiremini sõita, aga esimese kahe ringiga andsin endast liiga palju, et grupi eesotsas olla ja tempot hoida. Kolmandal ringil vaatasin, et 25 meest on täpselt sama koha peal," rääkis Ilves suusasõidu järel ERR-ile. "Oleksin võinud rahulikult pundis tiksuda."

Lõpusirgel näitas kiireimat jalga sakslane Vinzenz Geiger, kes edestas vaid 0,2 sekundiga Jarl Magnus Riiberit. Kolmas oli norralane Jens Luraas Öftebro (+0,7).

Vähem kui kolme sekundiga kaotasid võitjale veel austerlane Stefan Rettenegger (+1,3), sakslane Julian Schmid (+1,6), austerlane Johannes Lamparter (+1,9), norralane Aleksander Skoglund (+2,4) ja prantslane Gael Blondeau (+2,6).

Õhtul pani hüppemäel oma paremuse maksma Riiber, kes hüppas ainsana üle 100 meetri, saades kirja 102,5 meetrit ja kogudes 137 punkti. Hooaja viienda võidu teeninud norrakal jäi Tehvandi mäe rekordist puudu vaid pool meetrit.

Teisele kohale tõusis 96,5 meetri peale maandunud Lamparter (126,9 p) ning kolmas oli 97-meetrise hüppe sooritanud Geiger (126,4 p). Esimesena jäi pjedestaalilt välja soomlane Ilkka Herola (96 m; 125,4 p) ning kuue parema hulka mahtusid veel Schmid (95 m; 123,5 p) ja austerlane Lukas Greiderer (94,5 m; 117,8 p).

Kristjan Ilvese õhulend kandus 91 meetri kaugusele, oli väärt 108,4 punkti ja andis kokkuvõttes 20. koha.

"Kui aus olla, siis mul on väga raske hüppemäe kohta adekvaatset kommentaari anda, sest olen tõesti proovinud kõike, et paremuse poole saada. Võib-olla kõige kurvem on see, et pildil ei näe nii halb välja, aga hüppel puudub energia ja ma ei tea, kust seda leida. See on tunnetuse küsimus. Minu hüppamine pole kindlasti nii katastroofiline kui tulemused näitavad," sõnas Ilves ERR-ile.

Laupäeval toimub individuaalvõistlus Gunderseni meetodil. Otseülekanne meeste hüppevoorust algab kell 11.10 ja 10 km murdmaasõidust kell 15.05. Võistlustele saab kaasa elada ERR-i kanalite vahendusel.

Enne murdmaasõitu:

Kokku on stardinimekirjas 57 meest, nende seas number 12 all ka Kristjan Ilves. MK-sarja liidrivestis stardib norralane Jarl Magnus Riiber.

Tänavusel hooajal on MK-sarjas olnud kavas kolm ühisstardist võistlust. Avaetapil Rukal oli parima sakslane Vinzenz Geiger, detsembris Ramsaus ja jaanuaris Seefeldis aga Riiber.

Ilves on saanud nendel etappidel vastavalt kümnenda, kolmanda ja 14. koha. Seejuures Ramsau etapi kolmas koht on ühtlasi tema tänavuse hooaja seni ainus pjedestaalikoht.