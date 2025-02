Tubli tõusu teinud Ilves: täna jäi küll kõik rajale!

Ilves ütles pärast reedest võistlust, et läks suusarajale vale taktikaga, laupäeval näitas ta aga oma suurepärast suusavormi ning kerkis sõiduga kaheksa koha võrra. "Üleliigseid liigutusi ei teinud, kuigi algus oli nii raske - esimese ringiga tõmbas veremaitse suhu. Kuna vorm tundub suusatades hea, siis kannatab ka kiiret algust ja lõpus veel suruda," ütles ta ERR-ile.

"Jube raske sõit, kogu staadionilõik on nii kõva vastutuul. Üritasin küll, terve ringi, aga ikka ei saanud punti kätte. Kuigi tulime kolmandale kohale 25-30 sekundit järgi ühe ringiga," jätkas ta. "Proovisin targalt sõita lõpuni ja nii palju mehi ära süüa, kui võimalik. Täna jäi küll kõik rajale!"

Kõva vastutuule tõttu ta kuigi palju poolehoidjaid ei kuulnud, aga Otepää on tema ja teiste võistlejate sõnul üks hooaja paremaid võistlusi. "Ega soojendust väga rahulikult teha ei saanud, kui nii palju ergutatakse. Aitäh kõigile, kes siia on tulnud," ütles Ilves.

"Kõik teise riigi sportlased ütlevad, et see on parim koht, kus võistelda. Sellist melu me väga palju ei tunne võistluste ajal," lisas ta.

Kahevõistluse MK-etapp Otepääl. Laupäevane võistluspäev. Autor/allikas: Karli Saul

Ilves on sel hooajal hüppemäel hädas olnud, aga laupäevane hüpe oli juba positiivsem. "Ideaalilähedane on natuke vale mõiste, pigem oli natuke vähem kehvem hüpe," ütles ta. "Aga midagi suutsin muuta, kuigi hüppamine on veel nagu ta on."

"Pigem vaja natuke hoog maha võtta, trenni teha. Minna ühelt võistluselt teisele, kahjuks ei jõua väga suuri muudatusi teha. Kokkuvõttes seitsmes koht, sellest positsioonist tulla. Tuleb suusasõit kaasa võtta ja rahul olla," arvas Ilves.

"Aga tead, et võimed lubavad midagi muud ja suusavorm on selline, et võiks kõigiga sõita ja võidelda, siis see teeb ausalt öeldes eriti kurvaks selle olemise. Et hüppemäel oma potentsiaali ära ei kasuta," tõdes kahevõistleja.

Pühapäeval on Otepää MK-etapil kavas kompaktvõistlus, kus stardijärjestus murdmaarajal selgitatakse hüppemäel. "Seal on õnneks see, et vahed põhimõtteliselt ei loe, tuleb saada heasse kohta peale hüppeid. Nagu täna näha oli, see viis sekundit, mis Lamparterini oli, tundus terve igavik," rääkis Ilves.

"Ei saagi seda kätte, sest kõik panevad stardist maksimaalselt minema. Kompakt on täpselt samasugune, teine-kolmas koht on sealsamas, aga samas nii kaugel. Kõik panevad maksiga algusest minema, see on meeletult raske," lõpetas ta.

Pühapäevane võistluspäev algab ERR-i spordiportaalis ja kanalil ETV2 kell 10.15 naiste suusahüpetega, mehed hakkavad hüppama kell 11.10 (ETV). Naiste murdmaasõit algab kell 14.15, mehed asuvad rajale kell 15.05 (mõlemad ETV).