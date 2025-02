Maailma tipud kiidavad Otepää MK-etappi: siin on lihtsalt imeline!

"Aitäh kõigile, kes siia on tulnud! Kõik teiste riikide sportlased ütlevad, et see on parim koht, kus võistelda, sellist melu me väga palju võistluste ajal ei tunne," tõdes Ilves nädalavahetusel.

ERR käis teistelt kahevõistluse tippudelt uurimas, kas see vastab tõele. Vastab! "Publik teeb selle eriliseks. Siin on alati tore, võistluspaik on kompaktsem ja saame publikule lähedal olla. Kui saad Kristjaniga koos grupis sõita, siis tunned, et ka sulle elatakse kaasa. See on ideaalne. Otepää etapp on alati üks meie tipphetki," kinnitas kolmekordne maailmameister ja olümpiavõitja Jens Luraas Oftebro.

"Siin on mõnus atmosfäär, käisin Otepääl ka kooliajal treenimas," rääkis austerlane Thomas Rettenegger. "Tean seda paika. Olen õnnelik, et MK-etapp siin toimub, siin on ilus ja palju rahvast. Inimesed elavad küll peamiselt Kristjanile kaasa, aga tunnevad siiski kõikide sportlaste üle rõõmu ja siin on lihtsalt ilus."

"Siin on alati tore võistelda," kinnitas ka kahekordne individuaalne olümpiahõbe Akito Watabe. "Pealtvaatajad loovad mõnusa atmosfääri ning neid tuleb aina rohkem ja rohkem. See on Kristjani efekt, tal läheb hästi. Mulle väga meeldib siin käia."

"See on väga tore koht, atmosfäär on lihtsalt imeline," lisas MK-sarjas kolmandal kohal olev tunamullune MM-hõbe Julian Schmid. "Nagu ka kahel eelmisel päeval, on siin palju rahvast, mis ei ole kahevõistluses üldse tavapärane. See on väga lahe. Arvan, et eile oli inimesi 6000 ringis, meile sportlastele on see lihtsalt imeline MK-etapp."