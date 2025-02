Doncic: tahtsin nii väga Dallasele meistritiitli tuua

Laupäeva hilisõhtul tuli välja, et Mavericks on otsustanud 25-aastase Doncici vahetada Los Angeles Lakersisse. Dallas sai vastu Anthony Davise, aga Lakers pidi Sloveenia superstaari eest siiski üllatavalt vähe välja käima.

Doncic on vaid 25 aastane ja mängib NBA-s juba seitsmendat hooaega. Oma debüüthooajal valiti ta liiga parimaks uustulnukaks, viiel korral on ta valitud ka NBA sümboolsesse esiviisikusse. Hooajal 2023-24 viskas ta mängus keskmiselt 33,9 punkti, millega oli liiga resultatiivseim mängija. Samal hooajal kogus ta keskmiselt 9,8 korvisöötu ja 9,2 lauapalli.

Doncic käis Mavericksiga mullu NBA finaalis, kus tuli tunnistada võimsa Boston Celticsi paremust. Kaks aastat varem jõuti läänekonverentsis finaali, kuid toona jäädi alla hiljem meistritiitli võitnud Golden State Warriorsile.

Doncic maandus Los Angeleses Eesti aja järgi öösel vastu esmaspäeva ning tegi ühismeedias postituse, milles tänas Dallast ja Mavericksi fänne. "Saabusin siia teismelisena seitse aastat tagasi, et viia ellu oma unistus mängida kõige kõrgemal tasemel," kirjutas sloveen. "Te tegite Sloveeniast tulnud lapse jaoks Põhja-Texasest kodu."

"Arvasin, et veedan terve oma karjääri siin ja tahtsin nii väga teile tiitli tuua," lisas Doncic.

"Te toetasite mind nii heades kui halbades aegades, nii vigastustes kui NBA finaalis. Aitäh, et jagasite minuga nendes hetkedes rõõmu ja et toetasite mind, kui seda enim vajasin. Dallas on eriline koht ja Mavericksi fännid on erilised inimesed. Olen teile südamepõhjast tänulik," lõpetas Doncic.

Dallas Mavericksi peadirektor Nico Harrison rääkis pühapäeva öösel ajakirjanikega ning selgitas hämmastava otsuse tagamaid. "Mina tegin selle otsuse ja [peatreener] Jason Kidd toetas seda," kinnitas Harrison. "Kõik otsused, mis me teeme, on läbi mõeldud ning mitu korda läbi vaadatud. Me mõistame selle otsuse magnituudi. Me tõesti usume, et tegime hea otsuse, aeg näitab."

Pärast tehingut tuli välja, et Mavericks ei olnud rahul Doncici füüsilise vormiga ning teda häirivate vigastustega. Harrison rääkis, et pakkus Doncicit Lakersile otse ning ei rääkinud potentsiaalsest tehingust ühegi teise meeskonnaga, mis oleks tõenäoliselt Doncici hinda märkimisväärselt tõsta.

Mavericksile meeldis väga keskmängija Anthony Davis, kes on Doncicist kuus aastat vanem ning on samuti vigastustega heidelnud. "Ma ei ütle kunagi mängijate kohta halvasti. See ei teeks kuidagi head. Aga mõned mängijad sobituvad kultuuri ning mõned tulevad ja lisavad sellele. Need kaks asja on väga erinevad ja mina usun, et need, kes meiega liituvad, annavad meile juurde," ütles Harrison.

Oma karjääri ajalooliselt hästi alustanud Doncic oleks sel suvel kvalifitseerunud nn supermax lepingule, mille koguväärtus oleks üle viie aasta olnud 345 miljonit dollarit. Selle asemel saab ta nüüd Lakersiga sõlmida maksimaalselt 229 miljoni suuruse lepingu. Samas võid sloveen ka pikendusest loobuda ning vabale turule minna.

Suured numbrid, aga mängija on ju seda ometigi väärt? "Tema lepingul oli mitu unikaalset külge. On teisi tiime, kes tema jaoks juba raha koguvad. [Doncic] oleks saanud valida, kas ta tahab siin olla või ei. Me pidime sellega arvestama ja tundsime, et ennetasime väga keerulist suve," selgitas Dallase peadirektor.

31-aastane Anthony Davis liitub meeskonnaga, kus põhiliseks ründeveduriks saab temast aasta vanem Kyrie Irving. Meeskonnas on ka noort talenti, kuid terve klubi oli ehitatud ümber Doncici.

"[Davis] mahub meie plaanidesse. Kui panna ta kokku Kyrie ja teiste meestega, mahub ta täpselt plaanidesse, et võita nüüd ja võita ka tulevikus. Tulevik on minu jaoks kolm või neli aastat. Kes teab, mis kümne aasta pärast juhtub. Meid Kiddiga (peatreener - toim) ilmselt maetakse maha. Või matame ennast," lõpetas Harrison.