NBA talendikorje esivalik tegi taaskord mitmekülgse esituse

Pärast suurejoonelist Luka Doncici vahetustehingut hooajajärgses draft'is esimese valiku saanud Mavericks rändas oma kolmandaks eelhooaja mänguks Utah'sse, kus teenis Jazzi üle 114:101 (30:27, 31:26, 26:19, 27:29) võidu.

Mavericksi resultatiivseim oli keskmängija Anthony Davis, kes kogus 25 punkti, kuus lauapalli ja kaks blokki. Naji Marshall lisaas omalt poolt 17 silma, Miles Kelly 14 ja Jaden Hardy 13 punkti.

Kahekohalise punktisummani jõudis ka esivalik Cooper Flagg, kes kogus 11 punkti ja kuigi visketabavus jättis soovida (kahesed 2/7, kolmesed 1/6, vabavisked 4/4), lisas ääremängija veel seitse lauapalli, kaks blokki, kaks vaheltlõiget ja ühe korvisöödu. Dallase tulevikutäht on kõigis kolmes mängus visanud vähemalt kümme punkti ja teinud kõvasti tööd kaitses ja lauavõitluses.

Jazzi resultatiivseim oli 16 punkti visanud Brice Sensabaugh, bosnialane Jusuf Nurkic tegi 13 punkti ja 15 lauapalliga kaksikduubli ning Soome superstaar Lauri Markkanen panustas tagasihoidliku kümne punktiga. Jazzi poolt draft'is viiendana valitud Ace Bailey oli esimeses kahes mängus visanud vastavalt 25 ja 20 punkti, kuid sai Dallase vastu viga ja pidi mängu varakult lõpetama.

Öösel vastu teisipäeva käsi väljakul ka draft'i teine valik, San Antonio Spursi tagamees Dylan Harper, kes aitas Spursil Indiana Pacersi üle 124:108 (34:30, 35:36, 35:29, 20:13) võidu teenida.

Prantslane Victor Wembanyama tegi hiilgava esituse, kui kogus 24 ja poole minutiga 27 punkti (kahesed 7/10, kolmesed 2/3, vabavisked 7/7), 11 lauapalli, neli resultatiivset söötu ja kolm vaheltlõiget. San Antonio hiljutised otsused paistavad soliidsed: kaks aastat tagasi esivalikuna võetud Wembanyama peab lihtsalt terveks jääma, mullu neljandana valitud Stephon Castle lisas 14 punkti, neli korvisöötu ja kolm lauda, tänavune teine valik Harper panustas 11 punkti ja kaheksa lauapalliga.

Mullu finaali jõudnud, aga otsustavas seitsmendas mängus valusalt kaotanud Pacersi parim oli Bennedict Mathurin, kes kogus 31 punkti ja neli lauapalli.

NBA põhihooaeg algab Eesti aja järgi öösel vastu 22. oktoobrit.