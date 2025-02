Suur tehing NBA-s: Dallas vahetas Luka Doncici Anthony Davise vastu

Lakers omandas tehinguga Doncici, Maxi Kleberi ja Markieff Morrise mängijaõigused, Mavericks saab vastu Davise, Max Christie ning Lakersi 2029. aasta draft'i esimese ringi valiku. Kolmanda võistkonnana oli vahetustehingus osaliseks Utah Jazz, kes saab Jalen Hood-Schifino ning Los Angeles Clippersi ja Mavericksi 2025. aasta draft'i teise ringi valikuõigused.

"Ma usun, et kaitsemäng võidab meistritiitleid," rääkis Dallase peadirektor Nico Harrison ESPN-ile. "Usun, et kaitsva suunitlusega tippmängija annab meile selleks parema võimaluse. Oleme valmis võitma nüüd ja tulevikus," lisas ta. USA meedia kirjutab, et vahetustehing tuli kõigi osapoolte - nii Doncici, Davise kui ka Lakersi staari LeBron Jamesi - jaoks suure üllatusena.

25-aastane Doncic on sel hooajal erinevate vigastuste tõttu Dallase eest väljakul käinud 22 mängus, keskmiselt on ta visanud 28,1 punkti, võtnud 8,3 lauapalli ning andnud 7,8 resultatiivset söötu. 31-aastase Davise keskmisteks numbriteks on sel hooajal 25,7 punkti, 11,9 lauapalli ja 3,4 resultatiivset söötu mängu kohta.

ESPN kirjutab allikatele tuginedes veel, et Dallas ei ole olnud rahul Doncici füüsilise vormiga ning et võistkond peab seda Sloveenia korvpallitähe vigastuste üheks põhjuseks. Davis ei ole oma karjääri jooksul veel täispikka hooaega kaasa teinud, 2020/21 käis ta põhihooajal väljakul 36, järgmisel 40 mängus.

Üllatustehing on ka omamoodi ajalooline: esimest korda vahetatakse keset hooaega üksteise vastu mängijad, kes kuulusid eelmisel hooajal NBA sümboolsesse viisikusse.

Mõistagi tekitas nõnda suur tehing laialdast vastukaja ka spordimaailmas. Oma üllatust avaldasid sotsiaalmeedia vahendusel teiste seas nii Dallase legend Dirk Nowitzki, Philadelphia keskmängija Joel Embiid, New Yorgi mängujuht Jalen Brunson kui ka näiteks Tyrese Haliburton, Tyler Herro, Bam Adebayo ja Dwyane Wade.

April fools right? — Jalen Brunson (@jalenbrunson1) February 2, 2025

WOWWWWW NO F WAY — Joel Embiid (@JoelEmbiid) February 2, 2025

Gotta pack them bags just in case now a days . If the Don got traded only lord knows — CJ McCollum (@CJMcCollum) February 2, 2025