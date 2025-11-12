Dallas Mavericks vallandas Doncici vahetustehingu arhitekti

Harrison võttis tänavu veebruaris vastu julge otsuse, kui saatis korvpallimaailma šokeerinud tehingus võistkonna staari Luka Doncici Los Angeles Lakersisse.

Kuigi vastutasuks saadi Anthony Davis, Max Christie ja Lakersi 2029. aasta draft'i esimese ringi valik, siis paljude ekspertide arvates pidi Lakers Doncici eest siiski üllatavalt vähe välja käima.

Harrison sattus selle tehinguga Dallases põlu alla – igal vahetustehingule järgnenud kodumängul kostusid tribüünidelt fännide hüüded, mis nõudsid tema vallandamist.

Käimasolev hooaeg on Mavericksi jaoks alanud väga kesiselt, kui 11 mängust on võidetud vaid kolm ning visatud punktide arvestuses paiknetakse eelviimasel ehk 29. kohal. Anthony Davis on vigastuste tõttu kaasa teinud vaid viies mängus.

Mavericksi omanik Patrick Dumont astus vahetustehingu järel korduvalt Harrisoni kaitseks välja, kuid otsustas nüüd meelt muuta.

"See otsus peegeldab meie pühendumust panna kokku meeskond, mis suudaks konkureerida meistritiitli nimel ning vastata nii mängijate, koostööpartnerite kui ka fännide ootustele," ütles Dumont klubi toetajatele saadetud kirjas.

Ajutiselt võtavad Harrisoni kohustused üle Michael Finley ja Matt Riccardi.