San Antonio leidis Wembanyamale paarilise Sacramentost

Foxi vahetustehingust on räägitud juba mõnda aega ning 27-aastane tagamängija keeldus hooaja eel hiiglaslikust lepingpikendusest ning ütles toona, et tahaks mängida võitva meeskonna eest.

Tema nime seostati mitme erineva klubiga, aga supertalent Victor Wembanyamale paarilist otsiv San Antonio Spurs tegi piisavalt hea pakkumise ning Fox jätkab oma karjääri seal. Tehingusse kaasati ka Chicago Bulls, kelle tähtmängija Zach LaVine kolib suurejoonelises tehingus Sacramentosse.

Spurs andis Foxi eest Kingsile tagamängija Sidy Cissoko, kolm esimese vooru valikut tulevastes draft'ides ning kolm teise vooru valikut. Kings sai valikutele lisaks omale LaVine'i, Bullsiga liituvad Spursi mängijad Zach Collins, Tre Jones ja Kingsi mees Kevin Huerter.

Foxi hind on mõnevõrra üllatav, sest Spurs säilitas suure osa oma noorest tuumikust. Mängujuhina jätkab kogenud Chris Paul, Fox mängib tõenäoliselt kahe peal ning äärte peal on talendikad noored Devin Vassell ja Stephon Castle. Keskmängija ning tiimi täht on mõistagi mullu aasta uustulnuka auhinna pälvinud 21-aastane Wembanyama, kes liigub jõudsalt aasta kaitsemängija auhinna poole.

Spurs on läänekonverentsis 12. tabelireal ning on sel hooajal võitnud 21 mängu ja kaotanud 25, kuid tuleviku poole vaadates on meeskonnal väga palju potentsiaali ning veel ruumi tiimi tugevdada.

Bulls on proovinud LaVine'ist lahti saada vähemalt eelmisest hooajast, mil Henri Drell Chicagos põhimeeskonda üles kutsuti. Chicagos on käsil noorenduskuur, millesse LaVine lihtsalt enam ei mahu. Kingsis liitub ta endise tiimikaaslase Demar DeRozani ja leedulase Domantas Sabonisega.

Kings on 24 võidu ja 24 kaotusega läänekonverentsis kümnendal ehk viimasel play-in turniiri kohal. Samas paistab klubi liikuvat suurema ümberehituse poole ning edasine mänguplaan tekitab küsimärke, sest nii LaVine kui DeRozan on parimad, kui pall on nende käes. Samas peab ka Sabonis oma võimalused saama, seega ei saa välistada, et Kings veel mõne vangerduse teeb.

ESPN kirjutas, et LeBron James on pühendunud Lakersile ja ei taha sealt lahkuda. Suurima tähelepanu all on nüüd jälle tähtmängija Jimmy Butleriga tülli läinud Miami Heat. Butler väljendas aasta alguses, et tahab Miamist lahkuda, aga tema suur leping tekitab vahetustehingutes takistusi.

Vahetustehingute tähtaeg on 6. veebruaril kell 22.