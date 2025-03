Krahh Dallases: Irvingu hooaeg sai põlvevigastuse tõttu läbi

Dallase klubi tegi mullu suurepärase hooaja, kui jõudis tugevas läänekonverentsis Luka Doncici ja Irvingu juhtimisel finaalseeriasse. Seal põrkusid nad aga kokku võimsa Boston Celticsiga, kes teenis seerias kindla neli-üks võidu.

Mavericks üllatas sel hooajal aga tervet korvpallimaailma, kui otsustas Doncicist edasi liikuda. Dallase klubi saatis oma noore superstaari Los Angeles Lakersisse ning sai vastu Anthony Davise ning talendika Max Christie. Mitmed NBA vaatlejad on seda tehingut kutsunud kõige üllatavamaks otsuseks NBA ajaloos ning Dallas põhjendas toona otsust sellega, et Davis annab neile hetkel parema võimaluse võita.

Järgnevatel nädalatel tuli aga välja täpsustavaid detaile ning Dallase otsus paistab olevat ajendatud Doncici elustiilist ning tema ja Mavericksi peadirektori Nico Harrisoni vahelisest vaenust. Dallas heitis sloveenile ette tema toitumisvalikuid ning ei lubanud Doncicil tuua klubi juurde oma taustajõude.

Mavericks astus uude ajastusse aga vinge võiduga, kui Davis oma esimeses mängus suurepärase esituse tegi. Keskmängija tegi 26 punkti ja 16 lauapalliga võimsa kaksikduubli ning jagas lisaks veel seitse korvisöötu ja pani kolm kulpi. Paraku vigastas ta oma debüütmängus kõhulihast ning ESPN-i ajakirjanik Shams Charania avalikustas hiljuti, et keskmängija võib hooaja lõpuni platsi kõrvale jääda.

Ööl vastu teisipäeva võõrustas Mavericks Sacramento Kingsi ning sai 98:122 kaotuse. Kaotuse tegi aga eriti halvaks juhtum esimesel veerandil, kui dünaamiline Irving läbi murdis ning seejärel põrandale kukkus. Tagamees tuli seejärel tiimikaaslaste abil veel väljakule ning tabas aplausi saatel vabavisked, kuid lahkus seejärel väljakult.

Kolmapäeval selgus, et tema hooaeg on läbi, sest 32-aastane tagamängija rebestas vasakus põlves ristatisideme (ACL). Üheksal korral tähtede mängule valitud Irvingul oli käsil suurepärane hooaeg, kuid Dallase rünne sõltus pärast Doncici lahkumist ja Davise vigastust täielikult temast.

Lisaks on Mavericksi koosseisust puudu keskmängijad Dereck Lively ning Daniel Gafford, misjärel kerkis põhipanustajaks talendikas, aga toores Kai Jones. Suvel liitus klubiga ka Golden State'iga neli meistritiitli võitnud Klay Thompson, aga tema mängustiil sõltub kaugvisetest ning tagamängijatest, kes viskekohad üles leiaks.

Dallas on 32 võidu ja 30 kaotusega läänekonverentsis kümnendal tabelireal ehk viimasel play-in turniiri kohal, kuid hooaja lõpuni on jäänud veel 20 mängu. Doncic on samal ajal Los Angeleses iga mänguga aina paremasse vormi jõudnud ning koos LeBron Jamesiga Lakersi seitsmemängulisele võiduseeriale juhtinud. Lakers on 39 võidu ja 21 kaotusega konverentsis lausa teisele kohale kerkinud.

NBA põhihooaeg saab lõpu 13. aprillil.