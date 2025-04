Mavericksi peamänedžer: ma ei teadnud, kui tähtsaks peeti Lukat

Mullu Doncici ja Kyrie Irvingu eestvedamisel finaalseeriasse jõudnud Mavericksi tänavune hooaeg sai läbi juba möödunud nädalavahetusel, kui play-in turniiril jäädi alla Memphis Grizzliesele ja langeti edasisest konkurentsist välja.

Esmaspäeval pidas Mavericks hooaja lõpu puhul pressikonverentsi, kus andis senistele tegemistele hinnangu meeskonna peamänedžer Nico Harrison. Muude teemade kõrval kommenteeris ta ka veebruarikuist vahetustehingut, mis saatis Doncici Lakersisse ning tõi Harrisonile endale palju kriitikat nii meeskonna fännidelt kui ka teistelt asjatundjatelt.

Vaatamata Dallases põlu alla sattumisele usub Harrison endiselt, et Doncici minema saatmine oli õige samm. "Ma teadsin, et Luka oli fännide jaoks tähtis mängija. Ma lihtsalt ei teadnud täpselt, kui tähtsaks teda peeti," tõdes Mavericksi pealik.

Mavericks sai Lakersilt vastu Anthony Davise ning noore talendi Max Christie. Harrison on varasemalt põhjendanud, et Davise ja Irvingu tandem annab meeskonnale lühemas plaanis parema võimaluse meistritiitli eest heidelda, kuigi tegemist on kahe mängijaga, kes on pidevalt vigastustega kimpus. Irving peab seejuures märkimisväärse osa järgmisest hooajast tõsise põlvevigastuse tõttu vahele jätma.

"Usume jätkuvalt, et meil on meeskond, kes suudab meistritiitli eest heidelda. Kui me oleksime tehingu järel võidulainel olnud, siis oleks see vaigistanud osa pahameelest. Kahjuks me ei tulnud sellega toime, nii et see pahameel lihtsalt kasvas ja kasvas," ütles Harrison.

Mavericks suutis tehingu järel järgmisest 35 mängust võita vaid 14. Kui peamänedžerilt küsiti, mida meeskond peab tegema, et olla tuleval hooajal konkurentsivõimeline, vastas Harrison: "Peame lihtsalt terveks saama. Oleme veendunud, et Kyrie jätkab meiega, kui ta oma vigastusest paraneb. Ja me oleme kindlad, et koos temaga võistleme meistritiitli eest."