Sacramento otsus peatreenerist loobuda pahandas teisi NBA juhendajaid

Sacramento Kingsi klubi teatas Eesti aja järgi öösel vastu laupäeva, et on lõpetanud koostöö klubi kolm hooaega juhendanud Mike Browniga. Kingsi otsus pahandas Browni kolleege, kes ütlesid, et Sacramento käitus kogenud juhendajaga

2022-23 hooajal Kingsiga liitunud ning kohe oma esimesel hooajal klubi play-off'i juhtinud Brown valiti samal hooajal NBA parimaks treeneriks, kuid eelmisel hooajal ei õnnestunud Sacramento klubil taas play-off'i murda. Kings on tänavu võitnud 13 mängu, kuid tiimil on käsil kole viiemänguline kaotusteseeria ning kaotuseid on kogunenud 18 tükki.

Kings vaatas tänavust hooaega suure lootusega, sest Domantas Sabonise ja De'Aaron Foxi kõrvale toodi kogemustega Demar DeRozan, aga hooaeg pole läinud plaanipäraselt. Fox keeldus veel hooaja eel hiiglaslikust lepingpikendusest ning ütles toona, et tahaks mängida võitva meeskonna eest.

Sacramento tegi seega keerulise otsuse ning lasi 54-aastase Mike Browni lahti, asendades ta ajutiselt endise mängija ja abitreeneri Doug Christie'ga.

Brownile teatati otsusest, kui ta sõitis lennuki poole, et tiimi laupäeval Lakersi vastu juhendada. Vaid loetud minutid enne seda oli Brown veel juhendanud meeskonna treeningut ning vastas ka meedia küsimustele. Peatreener rääkis keerulistest kaotustest ning rääkis muuhulgas, et mängijad peaksid samuti vastutust võtma.

Õigustatud või ei, vallandas Kingsi otsus teiste peatreenerite seas parajalt pahameelt. Indiana Pacersi peatreener Rick Carlisle ütles, et Kingsi otsus hämmastas teda. "See oli šokeeriv mulle ja mu kolleegidele. Mul õnnestus Mike'iga Indianas koos töötada ja pean teda meie ameti kuldstandardiks. Kui vaatad seda tööd, mida ta tegi, siis on see otsus tõeliselt hämmastav. Aga tiimidel on õigus selliseid otsuseid teha," sõnas Carlisle.

Denver Nuggetsi peatreener Michael Malone alustas oma karjääri peatreenerina 2013. aastal Sacramentos, kuid tema vallandati järgmisel hooajal. "Ma ei ole üllatunud, et ta vallandati, sest sama inimene vallandas ka minu," viitas Maleon Kingsi omanikule Vivek Ranadivele.

"Mis mind eriti närvi ajas, oli see, et nad kaotasid neljapäeval oma viienda järjestikuse mängu. Karm kaotus. Ja siis nad tegid reede hommikul trenni, treener rääkis meediaga ja sõitis lennuki poole, kui nad talle helistasid," jätkas Malone. "Ei mingit viisakust ega julgust."

"NBA-s saad peatreenerina kõik süü oma kaela. Kui nad võidavad, saab Sabonis või Fox au. Kui kaotad, siis süüdistame Mike Browni. Nii see käib," lisas Nuggetsi juhendaja.