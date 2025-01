Miami kahel korral NBA finaali tüürinud Butler tahab klubist lahkuda

Miami Heati tähtmängija Jimmy Butler teatas, et tahab klubist lahkuda, mille peale määras klubi ääremehele mängukeelu.

35-aastane Butler ei ole sel hooajal vormi leidnud ning tema statistilised näitajad on viimase kuue hooaja halvimad. Ääremees on Heati viimases kahes mängus visanud kokku 18 punkti, eelmised viis kohtumist jäid Butleril haiguse tõttu vahele. Reedel teatas ta pressikonverentsil, et tahab oma karjääri mujal jätkata.

"Ma ei tunne korvpalli mängimisest enam rõõmu, tahan selle jälle üles leida. Loodetavasti saame varsti teada, kus ma seda teha saan," ütles Butler pärast kaotust Indiana Pacersile. "Mulle meeldib Miamis olla, aga tahan jälle domineerida, tahan korvpalli mängida ja seda tiimi aidata, aga ma ei tee seda praegu."

Seejärel küsiti Butlerilt, kas ta näeb varianti Heatis jätkata. "Ilmselt mitte," vastas ta lühidalt.

Miami meeskond ning juhataja Pat Riley vastasid tähtmängijale kiirelt ja karmilt ning klubi määras Butlerile seitsmemängulise võistluskeelu. ESPN kirjutas, et Heat räägib teiste klubidega vahetustehingust, väidetavalt sooviks Butler ise jätkata kas Phoenixis, Golden State'is, Houstonis või Dallases.

Paraku teeb tema suur leping vahetustehingu keeruliseks ning Dallas, Golden State ja Phoenix peaks tegema suuri vangerdusi, et piisavalt rahalisi vahendeid vabastada. Seetõttu peab ilmselt vahetustehingusse kaasama ka kolmanda meeskonna. Lisaks saab Butleri järgmise hooajaga lõpu, mis teeb tehingu veelgi raskemaks, sest ääremees tahab kindlasti uut lepingut.

Tegemist on aga tulise kaitsjaga, kes on teinud oma karjääri parimad esitused play-off'is. 2019. aasta suvel Miamiga liitunud Butler juhtis Heati kahel hooajal tugevas idakonverentsis finaali, kuid Heat ei suutnud 2020. aastal alistada Los Angeles Lakersit ning 2023. aastal Denver Nuggetsit.