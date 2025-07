Wembanyama seljatas tervisemure: olen füüsiliselt ja vaimselt tugevam

Wembanyama valiti NBA-sse 2023. aasta draft'i esivalikuna, aga prantslase tulekut oodati USA-s juba mitu aastat enne seda. 2,21 meetri pikkune keskmängija on tõeliselt erakordne mängija ning ta võitis mullu, oma debüüthooajal, ka liiga parima uustulnuka tiitli. Eelmisel hooajal tegi "Wemby" veel ühe arengusammu ning temast sai liiga üks parimaid kaitsemängijaid, lisaks valiti prantslane esimest korda tähtede mängule.

Paraku lõppes tema hooaeg üsna varakult pärast tähtede mängu, kui talendikal prantslasel diagnoositi parema õla piirkonnas süvaveeni tromboos.

Wembanyama teatas aga teisipäeval, et tervisega on kõik korras. "Sain just ametlikult kinnituse, et võin jälle mängida," ütles ta kodumaisele väljaandele L'Equipe. "Saan lõpuks jälle korvpalli mängida!"

Oma pikkuse kohta uskumatult hästi liikuv prantslane mängis mullu NBA-s 46 mängus ning kogus keskmiselt 24,3 punkti, 11 lauapalli, aga vahest kõige silmapaistvamalt pani ta keskmiselt mängus 3,8 blokki. Ta vaatas Spursi mänge hooaja lõpuni pingilt, taastudes samal ajal keerulisest tervisemurest.

Pärast hooaja lõppu läks 21-aastane Wembanyama reisile ennast arendama. Muuseas elas ta kümme päeva Hiinas Shaolini templis, kus tudeeris kung fu'd, budismi ning traditsioonilist meditsiini.

Victor Wembanyama is having himself quite an offseason so far.



Wemby recently visited a Shaolin Temple in China where he dined with monks and shaved his head



(via @SpursGDP) pic.twitter.com/EqS0NjzoSP — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 9, 2025

"Me elasime sõdalasmunga elu, mis kombineeris budismi ja kung fu treeningut," rääkis Wembanyama. "See oli väga raske. Tegin üle 1000 löögi päevas, hüppasin, harjutasin tasakaalu ja venitasin. Kasutasin lihaseid, mida polnud kunagi varem kasutanud. Tundsin oma elu kangemaid valusid."

"Kartsin, et ei saagi enam kunagi mängida. Meil kõigil tekivad mingid mõtted, irratsionaalsed mõtted asjade kohta, millest enim hoolime. Aga selline mõtlemine saab sind paremaks inimeseks muuta," rääkis ta. "See vigastus oli seiklus, aga kõige keerulisem osa on läbi. Tunnen end täna palju paremini, nii füüsiliselt kui vaimselt."

Spurs võitis mullu 34 mängu ning jäi sellega läänekonverentsis eel-eelviimaseks, aga loosiõnn naeratas San Antonio klubile ning draft'is saadi teine valik. Sellega toodi klubisse Dylan Harper, kes liitub vinge koosseisuga, kuhu kuuluvad lisaks Wembanyamale veel De'Aaron Fox, Devin Vassell, Stephon Castle, Harrison Barnes ja Jeremy Sochan.