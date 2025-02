Wembanyama ja Antetkounmpo vastasseisus jäi peale prantslase Spurs

Spurs asus juba avaveerandil 11 punktiga juhtima, aga Milwaukee Bucks kaevas sellest kaotusseisust kiiresti välja ning riietusruumidesse mindi külaliste 71:70 eduseisul. Kolmas veerand algas tasavägiselt, kuid Spurs võitis kolmanda veerandi 15 punktiga ning ei võtnud seejärel hoogu maha, saavutades otsustaval veerandil lausa 28-punktilise edu.

Spurs teenis koduväljakul vinge 144:118 (35:35, 35:36, 45:30, 29:17) võidu ning 21-aastane Wembanyama pani neli minutit enne mängu lõppu võidule vinge punkti, kui lajatas võimsalt pealt.

WEMBY and GIANNIS went AT IT tonight



Wemby: 30 PTS, 14 REB, 6 BLK, 5 3PM

Giannis: 35 PTS, 14 REB, 6 AST, 56.5 FG%



The @spurs come away with the win at home! pic.twitter.com/nDPsZd2PvV