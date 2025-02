Lajal: kui vastaste esinumber oleks kohale tulnud, oleksime ikkagi võitnud

Eesti meeskond läks laupäevale vastu kaks-null eduseisus, mis tähendas, et edasipääsust oldi ühe võidu kaugusel. Paarismängus läks Johannes Seeman väljakule koos Mark Lajaliga ning kuigi kohtumine Juan Jose Bianchi ja Brandon Perezi vastu kulges äärmiselt tasavägiselt, teenisid meie mängijad otsustava 7:5, 7:6 võidu.

"Ei olnud lihtne, teises setis läks juba päris heaks lahinguks, palju tähtsaid ja pingelisi momente. Saime 5:5 peale, aga ka siis tegid vastased väga hea tõrjegeimi. Tie-break'is olime ka 3:6 taga, et ei olnud lihtne see võit, aga ära see tuli ja väga magus on lõpuks," rääkis Lajal matši järel.

"See, et nende esinumber kohale ei tulnud kindlasti aitas meile kaasa. Aga ütleksin, et isegi kui vastaste esinumber oleks kohale tulnud, oleksime ikkagi võitnud," lisas ta.

Pärast peeti osapoolte kokkuleppel veel üks üksikmäng, kus 19-aastane Markus Mölder alistas 6:3, 6:2 reedel ka Ojakääru paremust tunnistama pidanud Ignacio Parisca.

"Me tõesti ei teadnud väga palju nende kohta eriti midagi. Kuna nad elavad teisel kontinendil ja mandril. Nemad on rohkem liivamängijad. Meie kõige suurem eelis oli see, et mängisime kodus ja suhteliselt kiirel kattel," märkis Eesti koondise kapten Vladimir Ivanov.

Järgmised Davis Cupi kohtumised seisavad Eestil ees septembris, kuid vastane veel teada pole. Paari võitja mängib järgmisel aastal I liigasse tõusmise nimel.