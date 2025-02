Lajal ja Seeman kindlustasid Eestile Davis Cupil edasipääsu

Reedel Lajali ja Oliver Ojakääru võitude järel kaks-null juhtima läinud Eesti meeskond vajas edasipääsu kindlustamiseks üht võitu.

Eesti saatis paarismängus väljakule Lajali ja Seemani, kes mängisid Juan Jose Bianchi ja Brandon Perezi vastu tasavägise avaseti, kuid said 5:5 viigiseisul hakkama matši esimese murdega. Eestlased jätkasid hea hooga ning teenisid järgmises geimis 7:5 setivõidu.

Ka teises setis ei suutnud kumbki paar teisest eralduda ning külaliste juhtimisel vahetati geimivõitusid kuni seisuni 5:5. Sarnaselt avasetile murdsid Lajal ja Seeman taas vastaste pallingu, aga seekord ei õnnestunud järgnevas geimis võitu vormistada.

Teise seti kiires lõppmängus loovutasid eestlased 3:3 viigiseisult kolm punkti järjest, kuid näitasid siis taset ja vastasid viie punktiga, kindlustades fantastilise punktiga kokkuvõttes 7:5, 7:6 (6) võidu ning edasipääsu maailmaliiga teise gruppi.

Ajakava järgi on laupäeval veel kaks üksikmängu, aga kuna Eesti on juba võidu kindlustanud, peetakse need matšid omavahelisel kokkuleppel.