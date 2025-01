Juunioride WRC-ga liituv Nõgene: liigset pinget ei hakka peale panema

Juunioride WRC sarjas on aastate jooksul osalenud mitmed Eesti rallisõitjad. Möödunud hooajal tuli seal meistriks Romet Jürgenson, 2022. aastal Robert Virves.

Tuleval hooajal saab oma võimaluse Joosep Ralf Nõgene, kes jõudis rallini oma isa eeskujul. "Jõudsin rallispordini üldse rallikrossi kaudu, krosskartide kaudu. Hakkasin isa eeskujul sõitma, kui ma olin 12, sõitsin aktiivselt neli aastat," ütles Nõgene ERR-ile. "Kuniks vanus lubas lõpuks autoralliga tegelema hakata. Kui 17 sain, astusin esimesed sammud autorallis."

Põhirõhk suunatakse hooajaks juunoride MM-sarjale, kuid starti tuleb Nõgene ka juuli keskel toimuval Rally Estonial ning lisaks veel mõnel etapil.

"Mingit liigset pinget ei hakka endale peale panema, kuna see juunioride WRC on mõeldud ikkagi noortele sõitjatele kui esimene MM-karusselli samm. Kindlasti oleks vinge teha häid tulemusi etappidel," ütles Nõgene. "Ma arvan, et lõpuks on see nii pikk protsess ja tuleb mängida pikka mängu: sõita targalt ja suruda seal, kus tunned ennast mugavalt. Kõik ülejäänud läheneda strateegiliselt."

Esimene juunioride WRC etapp toimub veebruari keskel Rootsi rallil.