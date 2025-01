Rallitalent Nõgene hakkab kihutama juunioride MM-sarjas

Rahvusvaheline autospordiliit (FIA) avaldas neljapäeval 13 pilooti 11 riigist, kes valiti selleks aastaks juunioride MM-sarjas võistlema. Kõik noored ralliässad hakkavad sõitma Ford Fiesta Rally3 autoga.

Nõgene on praeguseks osalenud neljal MM-etapil, viimati möödunud suvel Lätis, kus ta saavutas WRC3 arvestuses esikoha.

Eelmisel aastal tuli juunioride seas maailmameistriks Romet Jürgenson, kes võistleb sel hooajal WRC2 arvestuses. Tänavuse hooaja eel peetakse suurimaks tiitlinõudlejaks 24-aastast paraguailast Diego Dominguezt.

Juunioride MM-hooaeg koosneb viiest etapist ja esimene võistlus toimub veebruari keskel Rootsis. Võitja saab 2026. aastal võistelda Ford Fiesta Rally2 autoga neljal EM-rallil.

The 2025 #JWRC driver lineup revealed! Who are you cheering for? The action starts soon at WRC Rally Sweden! pic.twitter.com/EdClpKNZ2I