Sainz jättis Dakari ralli pooleli, eestlased kerkisid kokkuvõttes

Neljakordne Dakari võitja keeras maratonkatse esimesel päeval oma Ford Raptori üle katuse ning kuigi ta jõudis seejärel laagrisse ja lõpetas esmaspäeval ka katse, pidi hispaanlane seejärel tugevalt kahjustada saanud turvapuuri tõttu siiski kõrvale astuma.

"Keerasin lihtsalt liivadüünis masina katusele. Liiv oli väga sügav ja ma tegin valearvestuse. See on ralli, mis võib sind igal hetkel rivist lüüa," tõdes Sainz DirtFishiga rääkides.

Maratonkatse edukalt läbinud Urvo Männama ja Risto Lepik kerkisid kokkuvõttes tänu kohtunike otsusele, sest katse esimese päeva lõpul toimunud tankimisel pidid osad sõitjad seal olnud järjekorra tõttu ootama rohkem kui ette nähtud ja seal kulutatud aeg anti neile tagasi.

Männama ja Lepik said tagasi seitse minutit ja üheksa sekundit ning sellega tõusid nad kiiruskatse arvestuses 13. kohale (+40.34). Katse võidu said samuti aega tagasi saanud Rokas Baciuska ja Oriol Mena. Üldarvestuses paranes eestlaste koht samuti, see on nüüd 15. ja vahe liidrite, Henk Lategani ja Brett Cummingsiga on 48 minutit ja 34 sekundit.