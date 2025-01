Kiiver: Dakari ralli kõige olulisem reegel on, et kedagi ei jäeta maha

Dakari ralli on kindlasti tippsport selles tähenduses, et võidu nimel pingutatakse kõvasti ja konkurentidele üritatakse iga hinna eest ära teha, kuid sellest ei puudu ka oma inimlik moment.

Lisaks võistlusele üksteise vastu käib võitlus ka loodusega ja kui ühel või teisel põhjusel kiputakse viimasele alla jääma, siis ollakse üksteisele abiks. Samuti saadakse omavahel hästi läbi võistlusvälises olukorras ja aidatakse, kui tarvis.

Näiteks tänavu kolmandat korda osalev Eesti rallimees Urvo Männama rääkis, kuidas tituleeritud kaasvõistleja Carlos Sainz tuli äsjasel maratonkatsel sõitmise vahepeal tema juurde toiduvalmistamise üksikasju uurima.

Eestlaste pressiesindaja ja ralliekspert Margus Kiiveri sõnul pole säherdused juhtumid erandlikud. "Kindlasti ollakse konkurendid ja häda korral ollakse valmis abi andma. Näiteks Seth Quintero pidas kinni, kui oli Hispaania naisvõidusõitja Laia Sanziga juhtunud õnnetus. Õnneks küll vigastusteta. See on täiesti normaalne," lausus ta.

"Tsiklite puhul on nii, et mees, kes järgmisena tuleb ja näeb konkurenti pikali maas või kas või istumas, jääb seisma. Jäävad seisma nii seepärast, et alade katusorganisatsioonid on välja toonud Dakari turvalisusmomendi - me anname selle aja tagasi. Ärge muretsege! Aga kui konkurendiga midagi on, siis vaadake, kas ta ei saa ühendust võtta... kõik esmased protseduurid tuleb ära teha. Aga ärge jätke kedagi maha!"

"Dakari kõige olulisem reegel ongi, et kedagi otseselt maha ei jäeta ja tiimisiseselt kindlasti aidatakse väga palju omavahel," jätkas Kiiver.

"Kõik õhtud istuvad sõitjad kuskil kõrbeliival maas, kui on sõitjate koosolekud. Seal ongi täpselt nii, et võib olla Urvo Männama Eestist, Carlos Sainz Hispaanist, Sebastien Loeb Prantsusmaalt ja seal ei loeta seda, kas sul on kaks maailmameistritiitlit, kas sa oled mitmekordne Dakari võitja või lihtsalt tore mees Eestist."

Kiiveri sõnul tunnevad sõitjad end neil hetkil võrdsetena. "Kõik on üsna ühe pulga peal ja see on kõige paremaid näiteid, mis Urvoga juhtus. Carlos Sainz tuleb ütleb, et ole hea mees ja räägi mulle ka, mismoodi ma selle kotiga endale sooja toitu teen."

Tänavune Dakari ralli sõidetakse Saudi Araabias 3.-17. jaanuaril.