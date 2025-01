Männama ja Lepik kerkisid maratonkatsega Dakaris 20 sekka

Männama ja Lepik lõpetasid kurnava 967-kilomeetrise mõõduvõtu paremuselt 15. ajaga, kui ületasid finišijoone ajaga 11:41.54. Üldarvestuses on eestlased autode üldarvestuses 17. kohal, kaotust nende ees asetsevatele Guerlain Chicheritile ja Alex Winocqile (X-Raid Mini) on 31 sekundit.

"See oli päris korralik katsumus, kokku kahe päeva peale 11 tundi sõitu. Esimene päev oli küll selline, et tundus, et see ei saagi läbi. Midagi erakordset meil ei juhtunud. Esimene päev võtsime teadlikult rahulikumalt, et ikkagi pikk sõit," kommenteeris Männama.

"Düünides oli algus natuke rabe, õnneks kinni ei jäänud, kuigi võimalusi oli. Õhtu oli samuti meeldivas seltskonnas ja polegi ammu tundnud sellist rõõmu telkimisest. Oli võimalus jagada õpetussõnu meile jagatud toidu valmistamise osas autoralli maailmameistrile ja Dakari võitjale Carlos Sainzile, kes pani oma telgi meie oma kõrvale."

"Täna saime kätte meie ees startinud Benediktas Vanagase, sõit sujus ilusasti," jätkas eestlane. "Tõsi, lõpupoole 50-60 km enne lõppu eksisime korra ära, seal oli teisi ka. Oluline on see, et saime sealt üsna väikeste kadudega tulema ja oleme suures mängus kenasti sees."

Keerulise katse võitsid Yazeed Al Rajhi ja Timo Gottschalk (Overdrive Racing), kes lõpetasid ajaga 10:56.54. Ükski teine paar 11 tunni piiri ei alistanud, teise koha pälvisid Henk Lategan ja Brett Cummings (Toyota Gazoo; +4.16) ning esikolmikusse mahtusid veel Nasser Al-Attiyah ja Edouard Boulanger (Dacia Sandriders; +6.29).

Maratonkatse esimesel päeval tehniliste probleemidega jagelenud Sebastien Loeb ja Fabian Lurquin (Dacia Sandriders) võtsid teisel päeval ligi 15 minutit tagasi ning lõpetasid katse seitsmendana (+13.08). Pühapäeval auto katusele keeranud Carlos Sainz ja Lucas Cruz (M-Sport Ford; +1:35.12) lõpetasid 35. kohaga.

Üldarvestuses vahetus ka liider, kui Lategan ja Cummings esikoha hõivasid. Teisena jätkavad maratonkatse võitjad Al Rajhi ja Gottschalk, kes kaotavad liidritele nelja minuti ja 45 sekundiga. Kolmandal kohal on Al-Attiyah ja Boulanger kaotavad 11 minuti ja 14 sekundiga.

Maratonkatse algas pühapäeval ning lõppes pärast 967 kilomeetrit. Pärast seda saavad sõitjad pisut lihtsama tööpäeva, sest teisipäevane katse lüheneb algselt 496 kilomeetrilt 327 kilomeetrile, kuna piirkonda räsib torm.