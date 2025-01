Eestlased langesid Dakari üldarvestuses, Lategan suurendas edu

Viiekordne Dakari ralli võitja Nasser Al-Attiyah sai neljapäevase 428-kilomeetrise sõidu finišis katsevõitu nautida, kuid hiljem määrati talle kümneminutiline ajakaristus, sest Katari ralliäss jõudis kohale ilma varurattata.

Etapivõit läks ameeriklasele Seth Quinterole, kes edestas Al-Attiyahi lõpuks vaid ühe sekundiga. Al-Attiyah on Dakari rallil vähemalt ühe katse võitnud 17 aastat järjest, sel aastal pole tal see veel õnnestunud.

Päeva kümnendalt kohalt alustanud Männama ja Lepik kaotasid neljapäevase katsega võitjatele 50 minutit ja 29 sekundit, mis andis Eesti ekipaažile 43. koha. Üldliidrina jätkab Henk Lategan, kes edestab kohalikku meest Yazeed Al-Rajhid kümne minuti ja 17 sekundiga, Männama ja Lepik (+2:07.11) on nüüd 12. kohal.

"Dakari esimene nädal on tehtud ja oleme 12. kohal. Kui nädal aega tagasi oleks öelnud, et on selline koht, siis oleks ikka väga hea olnud, aga nüüd on süües isu kasvanud. Uuel nädalal tahaks saada uue hoo. Maratonkatsega oli nii, et leidsime hea kiiruse, midagi ära ei lõhkunud ja rehvid on terved. Täitsa okei oli, navigeerimisega kaotasime aega ja kui positsiooni kaotad, siis jääd tolmu. Igal juhul oleme motiveeritud peale puhkepäeva hooga edasi panema," võttis Urvo Männama Dakari esimese poole kokku.

"Maratonkatse on tehtud. Pikad päevad olid, navigeerimise osas väga intensiivne, eriti eile. Täna tundus ka väga hea, aga siis kadus ühel kiviplatool järg nii ära, et ei saanud üldse aru, kus oleme. See võttis aega, aga saime tagasi. Eile oli rehviteema, jagasime enda omasid, aga sellega kaasnes alati peatumine, positsiooni kaotamine ja tolmus sõitmine. Aga see on mängu osa ja see on okei ning koht on ka hea," lisas Risto Lepik.